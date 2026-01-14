青瓦臺魔咒發威？尹錫悅遭求死並非第一人 盤點南韓歷任總統悲慘下場

國際中心／蒲世芸報導

南韓前總統尹錫悅遭檢方求處死刑再度引發國際震撼！

因2024年12月3日宣布緊急戒嚴，尹錫悅被控在非戰爭、非國家緊急狀態下違反憲法，下令動員軍警，引發社會騷亂。首爾中央地方法院刑事第25合議庭13日進行一審結案辯論，檢方以「涉嫌內亂首謀罪」正式對尹錫悅求處死刑，法院預計2月中旬進行宣判。

這不僅讓尹錫悅成為南韓史上第二位遭檢方求處死刑的前總統，也再度喚起南韓社會對「青瓦臺魔咒」的集體記憶，南韓自1948年開啟了第一任總統選舉以來，幾乎沒有一位總統能安穩結束任期。

南韓前總統尹錫悅遭求處死刑。（圖／美聯社／達志影像）

李承晚(任期1948-1960)：流亡海外的開國總統

1948年上任的首任總統李承晚，因企圖透過選舉舞弊延長任期，引發1960年「4．19革命」，最終被迫下台，流亡美國夏威夷，1965年客死他鄉。

南韓前總統李承晚。（圖／翻攝自X平台 @W9yFEAZCAa54bqv）

尹潽善(1960-1962)：被政變推翻的民主實驗

第二任總統尹潽善在位僅一年多，1961年就遭陸軍少將朴正熙軍事政變推翻，最終於1962年辭職，短命的第二共和國就此結束。

朴正熙(1962-1979)：死於親信槍下

第五至第九屆總統朴正熙，是南韓史上執政最久的總統，1963年至1979年統治長達16年，1972年頒布高度集權的《維新憲法》，確立獨裁統治。然而1979年10月26日，朴正熙在青瓦台附近的安全屋，遭最親密的助手、中央情報部長金載圭射殺身亡。

金載圭事後聲稱，暗殺是為了阻止維新體制帶來更大犧牲，但最終仍遭以「叛亂為目的的謀殺」被判死刑伏法。

全斗煥(1980-1988)：首位遭求處死刑

除了尹錫悅之外，全斗煥在南韓歷史上，是首位被檢方求處死刑的前總統。

全斗煥於1979年12月12日發動「雙十二軍事政變」，徹底掌控軍方，隔年5月又宣布全國擴大戒嚴，動用軍隊血腥鎮壓光州民主化運動，最終踏上總統大位。

金泳三執政後，將雙十二事件認定為政變，1996年法院認定全斗煥與盧泰愚構成叛亂罪，全斗煥一審被判死刑，最終改判無期徒刑，後獲特赦。

如今，尹錫悅因宣布戒嚴、涉嫌內亂首謀罪遭求處死刑，讓這段塵封歷史再度重演。

諷刺的是，尹錫悅曾在競選總統期間表示，「我在大學時期曾於雙十二事件模擬法庭中擔任法官，對當時實權人物全斗煥判處無期徒刑」，並稱「我的歷史觀，從那時到現在都沒有改變」。然而令人感慨的是，最終尹錫悅還是踏上了全斗煥的老路。

也因為「南韓總統似乎總是做不完任期」，因此像是關於「青瓦臺風水」、「青瓦臺魔咒」等傳聞甚囂塵上。帶你來看南韓歷史上這些「前總統們」因為做了哪些事情，而成了世世代代南韓民眾茶餘飯後討論的話題。

崔圭夏(1979-1980)、盧泰愚(1988-1993)：軍人政權的輪迴

朴正熙遇刺後，1979年12月，時任警察部隊司令盧泰愚攜帶武器，與當時戒嚴司令部聯合調查本部司令的全斗煥聯手發動政變，迫使崔圭夏辭職。

全斗煥與盧泰愚兩人雖皆曾登上總統大位，最終也都獲得特赦，但卻終身背負著罵名。

金泳三(1993-1998)、金大中(1998-2003)、盧武鉉(2003-2004)：文人政府也難逃

平民總統金泳三、金大中雖推動民主改革，卻都因兒子涉貪而名譽受損。

金泳三卸任總統後過著低調生活，2011年1月，金泳三宣布將把個人財產全部捐獻給社會，不留給子女，他的個人財產包括房子和土地共計約50億韓元（約新台幣1.07億元）。

而金大中的兩個兒子雖涉貪被捕，但他本人也未涉及貪汙。因金大中在任期中與北韓達成和解、取得南韓民主與人權的成就，於2000年獲得諾貝爾和平獎。

另一名前總統盧武鉉卸任後，則因涉嫌收賄600萬美元（約新台幣1.9億元）遭調查，2009年不堪壓力跳崖身亡，震撼國際。

李明博(2008-2013)、朴槿惠(2013-2017)：接連入獄的前總統

李明博因貪汙、收賄、挪用公款遭判17年徒刑，2022年獲得特赦。

朴正熙長女、南韓首位女總統朴槿惠，因在任期間濫用公職人員任免權、侵犯新聞自由、世越號沉沒事故處理不當，允許閨蜜干政、脅迫企業提供資金等原因，被控收賄、濫權等13項罪名，這也是南韓所有被拘捕的歷任總統中罪名最多者。而後，朴槿惠在2021年遭判22年徒刑，後獲特赦出獄。

朴槿惠的父親是曾獨裁統治韓國長達數十年而後遭暗殺的朴正熙，朴槿惠自己則是在擔任總統任內因親信干政等案遭彈劾下台。（圖／翻攝自朴槿惠臉書）

文在寅(2017-2022)：卸任後仍陷司法風暴

文在寅卸任後，因女兒與前女婿涉非法利益輸送案而持續接受調查中。（圖／翻攝自文在寅臉書）

文在寅卸任後，則是因女兒與前女婿涉入非法利益輸送案，遭檢方列為受賄嫌疑人，持續接受調查。

