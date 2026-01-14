青瓦臺魔咒發威？尹錫悅遭求死並非第一人 盤點南韓歷任總統悲慘下場
國際中心／蒲世芸報導
南韓前總統尹錫悅遭檢方求處死刑再度引發國際震撼！
因2024年12月3日宣布緊急戒嚴，尹錫悅被控在非戰爭、非國家緊急狀態下違反憲法，下令動員軍警，引發社會騷亂。首爾中央地方法院刑事第25合議庭13日進行一審結案辯論，檢方以「涉嫌內亂首謀罪」正式對尹錫悅求處死刑，法院預計2月中旬進行宣判。
這不僅讓尹錫悅成為南韓史上第二位遭檢方求處死刑的前總統，也再度喚起南韓社會對「青瓦臺魔咒」的集體記憶，南韓自1948年開啟了第一任總統選舉以來，幾乎沒有一位總統能安穩結束任期。
李承晚(任期1948-1960)：流亡海外的開國總統
1948年上任的首任總統李承晚，因企圖透過選舉舞弊延長任期，引發1960年「4．19革命」，最終被迫下台，流亡美國夏威夷，1965年客死他鄉。
尹潽善(1960-1962)：被政變推翻的民主實驗
第二任總統尹潽善在位僅一年多，1961年就遭陸軍少將朴正熙軍事政變推翻，最終於1962年辭職，短命的第二共和國就此結束。
朴正熙(1962-1979)：死於親信槍下
第五至第九屆總統朴正熙，是南韓史上執政最久的總統，1963年至1979年統治長達16年，1972年頒布高度集權的《維新憲法》，確立獨裁統治。然而1979年10月26日，朴正熙在青瓦台附近的安全屋，遭最親密的助手、中央情報部長金載圭射殺身亡。
金載圭事後聲稱，暗殺是為了阻止維新體制帶來更大犧牲，但最終仍遭以「叛亂為目的的謀殺」被判死刑伏法。
全斗煥(1980-1988)：首位遭求處死刑
除了尹錫悅之外，全斗煥在南韓歷史上，是首位被檢方求處死刑的前總統。
全斗煥於1979年12月12日發動「雙十二軍事政變」，徹底掌控軍方，隔年5月又宣布全國擴大戒嚴，動用軍隊血腥鎮壓光州民主化運動，最終踏上總統大位。
金泳三執政後，將雙十二事件認定為政變，1996年法院認定全斗煥與盧泰愚構成叛亂罪，全斗煥一審被判死刑，最終改判無期徒刑，後獲特赦。
如今，尹錫悅因宣布戒嚴、涉嫌內亂首謀罪遭求處死刑，讓這段塵封歷史再度重演。
諷刺的是，尹錫悅曾在競選總統期間表示，「我在大學時期曾於雙十二事件模擬法庭中擔任法官，對當時實權人物全斗煥判處無期徒刑」，並稱「我的歷史觀，從那時到現在都沒有改變」。然而令人感慨的是，最終尹錫悅還是踏上了全斗煥的老路。
也因為「南韓總統似乎總是做不完任期」，因此像是關於「青瓦臺風水」、「青瓦臺魔咒」等傳聞甚囂塵上。帶你來看南韓歷史上這些「前總統們」因為做了哪些事情，而成了世世代代南韓民眾茶餘飯後討論的話題。
崔圭夏(1979-1980)、盧泰愚(1988-1993)：軍人政權的輪迴
朴正熙遇刺後，1979年12月，時任警察部隊司令盧泰愚攜帶武器，與當時戒嚴司令部聯合調查本部司令的全斗煥聯手發動政變，迫使崔圭夏辭職。
全斗煥與盧泰愚兩人雖皆曾登上總統大位，最終也都獲得特赦，但卻終身背負著罵名。
金泳三(1993-1998)、金大中(1998-2003)、盧武鉉(2003-2004)：文人政府也難逃
平民總統金泳三、金大中雖推動民主改革，卻都因兒子涉貪而名譽受損。
金泳三卸任總統後過著低調生活，2011年1月，金泳三宣布將把個人財產全部捐獻給社會，不留給子女，他的個人財產包括房子和土地共計約50億韓元（約新台幣1.07億元）。
而金大中的兩個兒子雖涉貪被捕，但他本人也未涉及貪汙。因金大中在任期中與北韓達成和解、取得南韓民主與人權的成就，於2000年獲得諾貝爾和平獎。
另一名前總統盧武鉉卸任後，則因涉嫌收賄600萬美元（約新台幣1.9億元）遭調查，2009年不堪壓力跳崖身亡，震撼國際。
李明博(2008-2013)、朴槿惠(2013-2017)：接連入獄的前總統
李明博因貪汙、收賄、挪用公款遭判17年徒刑，2022年獲得特赦。
朴正熙長女、南韓首位女總統朴槿惠，因在任期間濫用公職人員任免權、侵犯新聞自由、世越號沉沒事故處理不當，允許閨蜜干政、脅迫企業提供資金等原因，被控收賄、濫權等13項罪名，這也是南韓所有被拘捕的歷任總統中罪名最多者。而後，朴槿惠在2021年遭判22年徒刑，後獲特赦出獄。
文在寅(2017-2022)：卸任後仍陷司法風暴
文在寅卸任後，則是因女兒與前女婿涉入非法利益輸送案，遭檢方列為受賄嫌疑人，持續接受調查。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
邪惡軸心國的塑膠友誼？伊朗比委內瑞拉還重要 中學者：但中國不會介入
暴動死亡恐達2萬！川普收神秘文件擬對伊朗動手 特使密會末代王儲
民主vs石油！和平獎得主馬查多訪美在即會晤川普 先找教宗求1事
為補財政缺口！中國利用大數據追查海外逃稅 遲遲不繳就在媒體公開身分
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 198
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 42
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 211
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 41
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 118
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 21
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 7
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 23 小時前 ・ 15
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」
即時中心／林耿郁報導恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，找路過學童下手！駭人！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名女子於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，隨後通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」 更多民視新聞報導好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房民視影音 ・ 2 小時前 ・ 4
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
太子詐騙全球崩2／勾結三合會「崩牙駒」 美情報網認證太子集團成中國外圍犯罪網
陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 18