「青筋女神」赴日大解放！這條滑下「嫩白UU險炸出」

娛樂中心／于士宸報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），擁有甜美外型和傲人上圍，身材高大的她被外界封為「青筋女神」，短今也憑著直率的個性成功擄獲不少忠實鐵粉。喜愛分享生活的她，近日也趁著工作空檔赴日旅遊，在IG曬出一系列旅遊照，其中一張在戶外餐廳享用漢堡的辣照，展現超嫩白上身，瞬間引來大批鐵粉朝聖。





短今與朋友嗨玩東京迪士尼，身穿粉色套中展現滿滿少女心。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）

短今在迪士尼興奮戴頭飾擺拍。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）





短今擁有無敵童顏與魔鬼身材的強烈反差魅力，圈粉無數，在IG擁有將近37萬粉絲數。今日（7），她釋出一系列與好友到東京旅遊的照片，風格從「甜美公主風」到「街頭辣妹風」都有，只見短今與朋友嗨玩東京迪士尼，穿著一襲秀氣的粉色套裝，上衣搭配著絨毛圍脖，下身則搭配百褶裙，模樣宛如童話故事般青春洋溢。接著，短今也打卡澀谷街頭，穿著一身卡通大學踢，搭配短褲和灰色蓓蕾帽，輕輕倚靠在街邊圍欄，完美展現出筆直的大長腿和時尚文青風格。不過，最吸睛的則是一系列短今在戶外漢堡店用餐的辣照，只見畫面中，短今身穿一件緊身白背心，外層搭配粉嫩針織罩衫，還小心機的將胸前拉鍊拉下，嫩白事業線一覽無遺。不僅如此，她更配戴兩條金色項鍊、頭戴墨鏡，整體顯得活潑又不失氣質。





短今換上黑白主題穿搭，在街頭擺拍。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）





最令人眼前為之一亮的照片，短今大方露出性感身材與漢堡合照。（圖／翻攝自IG ＠sammie_923）





一系列出遊照曝光後，引起熱議，粉絲紛紛嗨喊：「美麗的女孩配上美味的豬肉漢堡實在是太讚了」、「短今好美」、「熱線不斷！！」、「短今太可愛了」。事實上，短今也透露，這次的東京行是和朋友無計劃、臨時起意，說走就走的，兩人更是連行李都是前一晚工作後回家才收拾的，讓她感到相當新奇。













原文出處：啦啦隊「青筋女神」赴日解放深溝！這1條滑下「嫩白UU險炸出」網嗨翻

