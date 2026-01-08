青絲相伴直到白首 跨越二十載情誼

南投環保志工「陳秋香」，多年來獨居在南投的魚池山區一間工寮，平日她就在山坡地種菜維生，生活很簡單。90歲的南投志工「曾完妹」，跟她是超過20年的老朋友，總會上山探望。因為地處偏遠，下車後還要徒步一段路上山，但曾完妹堅持一段時間就要上山，看看老朋友，兩人像是姊妹，說說話，一起到田裡摘菜，彼此感受到的是被惦記著的美好情誼。

「師姑妳準備了什麼要拿上山，豆腐，豆腐、豆漿、豆干。」

完妹師姊一早準備了好吃的東西，準備上山，去埔里魚池山區探視環保志工陳秋香。

廣告 廣告

「這樣就可以了，出發，出發了。」

埔里到魚池，大概半個小時車程，90歲的完妹師姊，幾乎每個月都會上山探望。

環保志工 陳秋香 與 慈濟志工 曾完妹：「有穿暖一點嗎，有啦，我剛去採菜，還沒換衣服。」

停好車後，還必須要徒步至少兩百公尺狹窄蜿蜒的下坡路段，才能到秋香師姊家。

「這石頭一階一階，慢慢走，非常危險喔，(需要用揹的嗎) 不用啦，走慢一點，不要那麼快。」

87歲的秋香師姊，獨居在山區這間工寮，生活簡樸，種菜是她的主要經濟來源。

環保志工 陳秋香：「就種這些(龍鬚菜)，上面有種茼蒿，種小白菜，種芥菜，種很多種。」

兩人相識超過20年，完妹師姊捨不得她獨自一人住在山上，常常來串門子。

慈濟志工 曾完妹：「她看見我來，她都很高興，我就想，她也真的很寂寞，我就有空，我就會過來。」

環保志工 陳秋香：「很感動，因為我在這邊，比較沒有人可以說話，有朋友來 師姊來，就覺得很溫暖，就很高興。」

好友來訪，秋香師姊趕快煎上一盤自己做的蘿蔔糕。

完妹師姊說，其實每次上山一趟，對她來說實在不輕鬆，但這是一分深深的惦記。

兩姊妹能夠見到面，聊聊天，看見彼此安好，就是每次探訪，想要傳遞的溫柔心意。

更多 大愛新聞 報導：

減糖護腎 211餐盤這樣吃

0109歷史今天 靜思精舍主堂啟用

