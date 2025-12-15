青聚點徵件倒數計時 教育部號召青年引路人提案

《發糞塗牆的計劃》的黃瑛祺，在輔導業師的陪伴下，持續討論並細化實踐內容。(教育部提供)

《愛在池上——吉瓜愛（Cikowa'ay）柑仔店再開張！》的張玫，讓店舖再次成為社區生活聚點。(教育部提供)

115年青聚點「一般型」徵件，歡迎踴躍提案圖卡。(教育部提供)

教育部青年發展署為了擴大地方創生量能，設置「青聚點」培育地方創生人才，青年署表示，「115年青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」徵件進入倒數，「一般型」徵件只到12月22日中午12時止，只要具5年以上地方資歷資格者，就可提出計畫，最高可獲得130萬元獎勵金。

教育部青年署公共參與組科長黃雅玉說明，臺灣有許多深耕地方多年、經驗豐富的青年團隊，教育部青年署設置「青聚點」，讓這些團隊成為地方引路人，將在地經驗與知識轉換成簡易課程與蹲點實作內容，提供給想要進行地方創生，卻不知從何下手的青年朋友參考，同時也能與其他青年朋友繼續共創共學。

青年署青聚點推動後，成效很好，黃雅玉科長表示，114年在全臺設立42個青聚點，協助了5000多名年輕人進入地方，這些青年朋友透過在青聚點的學習，對於從事地方創生具備了基礎知能，未來就有機會朝有興趣方向前進，甚至也可回到自己原本的青聚點或回到學校展開新行動。

青年署指出，「青聚點」幫助許多青年朋友推動地方創生構想，例如在臺東青聚點「觀魚工作室」蹲點的張玫，看見池上富興村老柑仔店歇業後，長輩生活採買記憶逐漸淡去，因此提出「愛在池上—吉瓜愛（Cikowa'ay）柑仔店再開張！」計畫，運用實踐資源重新整理店面角落，讓沉寂多時的老柑仔店再次亮起燈火，重新成為村民情感交流的據點。

另一位蹲點實作生黃瑛祺，在青聚點「真食感受 米食工作坊」的陪伴下發展「發糞塗牆的計畫」，以設置理念換購站、改良肥料包裝，把原本生硬的牛糞復育理念轉化為貼近日常的體驗方式，逐步摸索永續價值的推廣路徑。這些案例顯示，在青聚點的引導與實踐機制的支持下，青年創意得以真正扎根地方。

教育部青年署表示，115年度青聚點計畫首度推出「分流獎勵」制度，依團隊發展階段分為「一般型」與「共創型」兩類，計畫核心持續聚焦「在地課程」與「蹲點實作」兩大主軸，青聚點須開設至少30或42小時的在地課程，帶領15至35歲青年從理解地方文化、產業與議題開始，培養觀察與行動能力；並招募2到5名青年蹲點實作，提供至少2萬元實作金，協助青年從共學走向行動、提出Dream Idea提案。此外，地方團隊可依據專長選辦「青年小聚」或「共享空間」等選擇性項目，促進青年交流與資源共享，入選的青聚點「一般型」獎勵金最高可達130萬元，「共創型」最高150萬元，偏遠地區另有交通與住宿加碼補助。「共創型」徵件已經截止，「一般型」徵件開放至12月22日中午12時止，徵求具5年以上地方資歷的提案代表，以民間公司、組織或法人型態提出計畫。相關資訊可上「青年社區參與行動2.0」網站查詢。