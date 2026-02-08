青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效

青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更能釋放活性營養。

青花椰苗蘿蔔硫素含量更高

呂美寶表示，青花椰苗在發芽3天的階段，蘿蔔硫素含量最為豐富，遠超過成熟青花菜。約翰霍普金斯大學研究指出，這一時期的含量可達10至100倍，有些文獻甚至估計在20至50倍之間，因此被視為植物性功能性食物的代表。

蘿蔔硫素具多重保健功效

呂美寶表示，人體臨床試驗顯示，補充含蘿蔔硫素的青花椰苗萃取物能護肝、抗發炎；動物研究與綜論文獻指出，蘿蔔硫素能活化Nrf2抗氧化路徑、抑制NF-κB發炎路徑，有助於減少肝臟脂肪堆積，對改善胰島素敏感性也具有潛在效益。

切碎與咀嚼 幫助釋放活性營養

不過，蘿蔔硫素須經由植物本身的芥子酶作用才能生成活性。因此，呂美寶建議，食用青花椰苗時最好切碎或充分咀嚼，因為細胞壁被破壞，芥子酶得以分解前驅物質，迅速釋放蘿蔔硫素。因此她提醒，吃芽苗時「多咬幾下」才能發揮真正的營養價值。

生活習慣讓肝臟承受壓力

呂美寶表示，肝臟是人體解毒中心，更需要營養協助減輕負擔，但現代人生活中許多因素會造成肝臟壓力，例如高溫料理產生的糖化終產物AGEs、酒精代謝過程中的自由基、空氣汙染與油煙中的多環芳香烴，以及熬夜導致肝臟修復不足。

當沙拉或配菜 輕鬆提升抗癌力

在飲食實踐上，呂美寶建議民眾可以將青花椰苗作為日常沙拉或配菜。最簡單的搭配方式是一口青花椰苗加小番茄，淋上橄欖油，配以無調味堅果。無論單吃、佐肉類或入捲餅，都能清爽美味，並為肝臟提供強大的抗氧化支持。

