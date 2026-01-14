青花椰菜價格大跳水 民眾樂搶便宜

青花菜盛產，價格親民。 記者蔡宗彥攝

冬季蔬菜盛產，菜價如洗三溫暖，不少於夏季貴森森的蔬菜，現在菜價跌到谷底﹔青花椰菜於去年夏天貴到每斤破百元，現在則是進入大盛產，菜販不再論斤秤兩賣，而是算顆賣來拼出清，一顆不到三十元，民眾大驚「有夠俗啦」，恐是史上最便宜的青花菜﹗

青花菜被稱為「貴族蔬菜」，在夏季時期一顆動輒五十至百元起跳，但現在價格大跳水﹔因為本土青花菜進入盛產，現在市場上一顆不到三十元﹔菜販拼促銷，甚至三顆大朵的青花菜只要一百元，這在夏季時恐怕就要二、三百元。菜販直呼「現在吃，就是賺到！」，喜歡青花菜的民眾，趕快趁這波親民的菜價多多採買。

高雄岡山地區一處傳統市場的菜販說，過去進口青花菜被稱為貴族蔬菜，經常是一斤上百元，一顆至少要五十元至一百元左右，但最近台灣本土青花菜價格大幅下滑，市場上一顆平均不到三十元，恐怕這是歷史新低的價格。對消費者來說，現在正是吃青花菜的好時機，不僅價格實惠，本土青花菜口感更嫩甜，現在買來吃，真的超划算。

在銀行上班的李姓ＯＬ說，日前假日到市場採買，在菜攤上看到青花菜一顆平均不到三十元，「這麼便宜，自己都嚇一跳」，趁著這波親民價格，一口氣買了六顆。

高雄梓官蔬菜生產專業區的一位菜農說，現在是本土青花椰菜的盛產期，價格親民，預計會持續到農曆春節左右，喜歡本土青花椰菜的民眾，不妨趁此時當季，多多採購。