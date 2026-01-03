青花菜僅10元農民血本無歸！疑獎勵金亂催失策 農糧署說話了

【記者莊偉祺／台北報導】有媒體直指近期青花菜跌至「罕見低價」，每顆僅10元讓農民血本無歸，竟因「政府獎勵金催出海量青花菜」雙重政策導致！農糧署今澄清，並說明進口越南青花菜流入市面等原因。

近日有媒體報導指出，這次冬季青花菜（花椰菜）價格跌至「罕見低點」，田間直售每顆竟只要10元！這次造成農民血本無歸原因為雙重政策導致，包含政府祭出獎勵金鼓勵農民不種高麗菜、改種青花菜，交給加工廠冷凍後夏季釋出。同時，政策設計與實際執行出現落差，加上冬季依然進口越南青花菜，大量流入市面，才造成產銷嚴重失衡。

農糧署今（3日）澄清，針對近日媒體報導指稱「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差」等情事，相關內容與事實不符，並強調青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產之情事。同時，國內加工廠也已啟動收購作業，籲請各界勿引用錯誤資訊，避免影響農民權益。

農糧署進一步說明，依據農情調查及生產預測資料，去（114）年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（109-113年）同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。至於12月中旬市場價格略跌，主因受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。

經持續監控，近一週（114/12/27-115/1/2）日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本15.4元/公斤。

針對進口疑慮，農糧署則表示，去年11月進口量1460公噸，是因災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口。隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並無「盛產期大量進口湧入」之情事。此外，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50-60元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，無須過度擔憂。

農糧署表示，青花菜產銷波動為氣候致短期集中採收，非政策造成衝擊。農糧署提供

