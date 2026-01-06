青花菜價格大跌！菜販曝「現在吃就是賺到」 清洗4步驟不怕蟲

青花菜價格崩跌，菜販建議現在應該「用力吃！」分享挑菜3原則和洗菜4步驟，安心吃菜。（示意圖，Pixabay）

近日有媒體報導指出，青花菜的價格跌倒罕見低點，背後原因引發討論，農糧署也為此發聲明做出說明，「少婦救星」賣菜郎廖炯程也在臉書發文點出關鍵因素，並呼籲大家現在這個歷史新低價的時候應該「用力的吃」，同時分享清洗的4個SOP，讓大家可以確保青花菜式「真正的素食」，不怕吃到菜蟲。

青花菜不是綠花椰菜！農糧署說明了

常被俗稱為「綠花椰菜」的青花菜，其實和花椰菜是完全不同的蔬菜，農業部農糧署曾為此說明表示，雖然兩者都是十字花科蕓薹屬蔬菜，由野生甘藍突變演化而來，但青花菜其實是甘藍演化成花椰菜過程的「中間產物」。

農糧署說明，青花菜和花椰菜其實是不同的蔬菜。（農糧署提供）

「貴族蔬菜」青花菜價格為何暴跌？

近日傳出青花菜價格暴跌，有媒體說是因為政府祭出獎勵金，鼓勵農民改種青花菜，再加上冬季大量進口越南青花菜所致。對此農糧署發出新聞稿澄清表示並非事實，青花菜的種植面積與歷年相當，近期價格波動是因氣候關係，去年風災豪雨造成延後種植，導致產期重疊，因此有集中採收的情況；且目前進口的成本高於國產價格，並沒有所謂進口打壓國產情況，國內加工廠已啟動收購作業，請各界勿引用錯誤資訊。

「少婦救星」賣菜郎廖炯程也在臉書發文指出，以前的進口青花菜可是「貴族蔬菜」，一斤90~110元是常態，一顆隨便都要50元起跳，但現在台灣本產的一斤50元，一顆30塊有找，南部產地甚至聽說還有「50元買4顆」的荒唐價格。

青花菜大出 竟和高麗菜有關？

他解釋，這次真的不是農民愛賭博，也不是大家一窩蜂搶種，而是一個「原本想救火，結果水管爆掉」的故事。他說明，政府為了怕大家全部去種高麗菜導致崩盤，因此祭出「轉作獎勵」，每分地補助3,500元鼓勵農民改種青花菜。原本是希望分散風險，然後收購的青花菜進入「冷鏈加工」，做成冷凍蔬菜，變成「冬菜夏用」，但沒想到「老天爺太賞臉了」，天氣太好，產量大爆發，加工廠的產線切不完，後面的青花菜就倒灌回果菜市場，結果就是高麗菜崩盤、青花菜也跟著手牽手一起跳水。他認為這真的不能怪農民，也不能全怪政府沒做事，因為該警示的、該補助的都做了，純粹就是產能消化不良加上氣候神助攻。

廖炯程說，「現在吃，就是賺到」，現在能做就是「用力的吃」，因為這是歷史新低的價格，而且台灣本產的青花菜口感最嫩、最甜，可以把冰箱塞滿，不僅省荷包，也是在幫農民清庫存，最近的青花菜「正時無蟲」，沒什麼菜蟲。

挑選青花菜有3原則 洗菜4步驟學起來

但如果還是會擔心，他也建議用4個步驟清洗青花菜：一、先整朵沖洗；二、切成小瓣後，浸泡鹽水，逼出「房客」；三、再進行流水沖洗；四、關鍵一步：拿一隻「軟毛牙刷」每個縫縫都不要放過，「這樣才敢說是真正的素食！」

他也推薦挑選青花菜的3個原則，包括一、花面要緊實，看起來翠綠、不鬆散，不要泛黃也不要有黑損；二、切面要新鮮，梗底的切口不要黑掉，代表剛採收不久；三、盡量不要空心，梗底空洞較容易腐敗。他最後再次呼籲，趁現在又便宜又好吃，今晚餐桌就來一盤「蒜炒青花菜」吧！

