青花菜價格跌到低點 農糧署：氣候造成集中採收

（中央社記者吳欣紜台北3日電）媒體近日報導，今年冬季青花菜價格跌到罕見低點，主因政府政策造成，農業部農糧署今天澄清，近期價格波動是因氣候造成集中採收，籲請各界勿引用錯誤資訊影響農民權益。

上下游新聞近日刊出「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差，嚴重產銷失衡」報導，內容提到今年冬季青花菜價格跌到罕見低點，背後有雙重因素，包含政府祭出獎勵金鼓勵農民改種青花菜以及冬季依然進口越南青花菜大量流入市面所致。

農業部農糧署今天對此發布新聞稿澄清，報導相關內容與事實不符，青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因氣候造成集中採收，且目前進口成本高於國產價格，並沒有進口打壓國產情況，國內加工廠已啟動收購作業，請各界勿引用錯誤資訊，避免影響農民權益。

農糧署進一步說明，依據農情調查及生產預測資料，去年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（109至113年）同期平均291公頃相當，並沒有媒體所稱「海量增加」現象。

農糧署說，12月中旬市場價格略跌，主因受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。

農糧署表示，經持續監控，近一週日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本每公斤15.4元。

農糧署也說，去年11月青花菜進口量1460公噸，是因災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口，但隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並沒有「盛產期大量進口湧入」。

此外，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50元至60元，高於國產平均交易價格，貿易商在國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，不須過度擔憂。

農糧署表示，針對12月中旬短期集中採收情形，已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年4月前生產4000公噸冷凍成品，後續將持續密切掌握產地及批發市場價量變化。（編輯：李亨山）1150103