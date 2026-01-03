青花菜價格跌！農糧署：氣候造成集中採收

▲青花菜近期價格波動主因為氣候造成集中採收，農糧署表示，目前進口成本尚高於國產價格。（圖／農糧署提供）

[NOWnews今日新聞] 對於近日青花菜價格下跌，有媒體報導「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差」。農業部農糧署嚴正澄清，相關內容與事實不符。青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產情事。國內加工廠已啟動收購作業，籲請各界勿引用錯誤資訊，避免影響農民權益。

農糧署指出，依據農情調查及生產預測資料，去年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（109至113年）同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。

至於12月中旬市場價格略跌，農糧署表示，主因是受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。經持續監控，近一週（114/12/27-115/1/2）日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本15.4元/公斤。

農糧署澄清，外界對2項政策目的有所混淆，包括契作加工用產銷履歷青花菜計畫（106年起），針對冷凍加工需求，每年契作約250公頃，冬季儲存並充裕夏季汛期蔬菜供應。

另外，鑒於國內青花菜需求增加，為提升糧食自給率及減少進口依賴，將其納入轉作獎勵。農糧署表示，政策目的在於「增加國內整體生產量以替代進口」，不限於供應冷凍，包含鮮食市場。

進口青花菜價仍高於國產 農糧署：無盛產期大量進口湧入

針對進口疑慮，農糧署補充說明，去年11月進口量1460公噸，是因災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口。

隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並無「盛產期大量進口湧入」情事。農糧署說，此外，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50至60元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，無須過度擔憂。

農糧署說明，針對12月中旬短期集中採收情形，已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年4月前生產4000公噸冷凍成品。該署將持續密切掌握產地及批發市場價量變化，並滾動檢討轉作獎勵及加工輔導措施，以兼顧農民收益及消費者權益，確保青花菜產業穩定發展。

