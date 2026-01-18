青花菜別直接下鍋！切完先做1事：逼出更多抗癌成分

記者蔣季容／台北報導

切好的青花菜也可以先靜置10分鐘，讓內部酵素更充分作用，能轉化出更多健康成分。（示意圖／資料照）

青花菜極具營養價值，營養師老辜分享，建議青花菜用「蒸」的，不超過5分鐘，會保留較多有益成分；另外切好的青花菜也可以先靜置10分鐘，讓內部酵素更充分作用，能轉化出更多健康成分。

老辜在臉書粉專表示，青花菜用蒸的，相比水煮與熱炒，能保留更多營養素與健康成分，這是因為蒸的過程讓青花菜較少水接觸，減少水溶性營養素流失。建議蒸的時間不要超過5分鐘，不僅口感脆嫩、顏色翠綠，也能保留營養，讓熱敏感成分損失降到最低。

除了烹調方式，「切好後靜置」也是關鍵步驟。老辜說，青花菜中含有硫代葡萄糖苷，經由內部酵素「芥子酶」作用後，才會轉化成具抗發炎、抗氧化與抗癌潛力的「蘿蔔硫素」。因此建議切好青花菜後先靜置約10分鐘，給酵素足夠反應時間，等有益成分生成後再加熱，效果更佳。

不過，高溫會破壞芥子酶活性，老辜也建議可透過「食材搭配」補救。像是芥末、生白蘿蔔泥等天然食材，都含有芥子酶，能在青花菜加熱後幫助提升蘿蔔硫素的生成。同時，蒸熟的青花菜再搭配少量好油，如橄欖油，也能幫助脂溶性維生素在體內吸收。

