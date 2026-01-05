青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收，本土青花菜價格大跳水，資深菜販廖炯程表示，近期市場上一斤約50元，一顆不到30元，讓他直言「現在吃，就是賺到」！

青花菜不僅價格親民，更富含維生素C、膳食纖維和蘿蔔硫素，能提供強效抗氧化、增強免疫力、促進腸道蠕動和預防便祕的功效，而這些健康好處，也讓青花菜變成數一數二的明星蔬菜。不過料理青花菜最麻煩的就是清洗，到底要怎麼洗才能把躲起來的小蟲全趕跑？（編輯推薦： 青花菜維生素C是檸檬的2倍！1.5分鐘快速料理吃進最多抗癌營養 ）

廣告 廣告

青花菜怎麼洗才乾淨？徹底去除菜蟲的清洗教學

說到青花菜、花椰菜該怎麼洗，坊間流傳許多偏方，有人建議泡鹽水，也有人說要加麵粉或太白粉才洗得乾淨。但根據臺北農產在臉書粉專的教學，直接用水就能洗得乾淨，重點是「流動水」：

將整顆青花菜浸泡於流動的清水中。 手持花梗，讓花球部分快速進出水面，利用流動水帶走浮出來髒污。 清洗乾淨後再切成適當大小，最後進行簡單沖洗即可。

青花菜跟花椰菜有什麼不一樣？從外觀和營養區分

許多人常分不清青花菜和花椰菜，其實它們皆屬於十字花科蕓薹屬蔬菜，都是由野生甘藍經過突變演化而來。簡單來說，青花菜是甘藍演化成花椰菜過程中的「中間產物」。（編輯推薦： 不只是顏色不同！青花菜、花椰菜比一比：這營養差最多！ ）

雖然青花菜和花椰菜並不同，但兩種蔬菜的營養價值都很高，想要分辨自己買的是青花菜還是花椰菜，最簡單的方式就是看顏色，青花菜只有綠色，而市面上看到的白色、黃色，甚至是紫色，都是花椰菜。

名稱 青花菜 花椰菜 花莖與已經分化的花蕾 未分化的花原體 綠色 白、黃、綠、橘、紫色 維生素C、維生素A、β-胡蘿蔔素 維生素C與葉酸、鉀



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

人人必學紅綠燈挑食法！阿嬤被宣判活不到65歲，這樣打敗心臟病延命31年 不買儲蓄險的5個理由！改這樣存錢，退休後每月2.7萬元領一輩子





原文引自：青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光