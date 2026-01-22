青花菜怎麼吃最防癌？快炒「營養翻3倍」 搭薑黃效果加成

記者蔣季容／台北報導

吃對了可以讓青花菜營養提高3倍！食安專家韋恩（楊世煒）表示，多吃青花菜對健康確實有好處，但如果吃法對了，效果其實可以再放大好多成，像是熟食比生食的抗氧化力還高，另外若是搭配薑黃，抗發炎效果會出現加成。

青花菜熟食比生食更強

韋恩在臉書指出，研究發現，煮熟後的青花菜，抗氧化力可達生食的3倍以上。原因在於青花菜中的硫配糖體本身並沒有活性，必須在切碎或加熱、細胞結構被破壞後，才能和酵素接觸，進一步生成蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽、吲哚類化合物等，這些才是真正對人體有益的成分。

但也要注意不是越熟越好，實驗顯示，青花菜炒超過2分鐘後，蘿蔔硫素就會開始下降。簡單汆燙或快炒，反而是恰到好處的做法。

青花菜配薑黃 抗發炎效果加成

薑黃近年成為抗氧化與抗發炎的明星食材，關鍵成分是薑黃素。研究發現，當薑黃素和青花菜中的蘿蔔硫素同時存在時，抗發炎效果會出現加成，而不是單純相加。

韋恩指出，在降低發炎指標如 TNF α 時，兩者合用的效果，比單獨使用其中一種高出約三成，對 IL 1、NO、PGE2 等指標也有類似結果。這代表青花菜和薑黃一起下鍋，比單吃任何一種都更有利。簡單的咖哩青花菜、黃金燉青花菜，是把營養吃進去的好方式。

