青花菜怎麼煮？營養師建議「蒸煮5分鐘」 鎖住抗癌成分

營養師老辜在臉書分享，「蒸」青花菜是保存營養的最佳方式。（示意圖，Pixabay）

青花菜是餐桌常見的蔬菜，具備抗氧化、抗發炎與排毒的作用，透過正確的烹調方式，就能保留更多營養與健康成份，營養師老辜在臉書分享，「蒸」青花菜是保存營養的最佳方式。

營養師老辜在臉書粉絲專頁「老辜營養與科學」指出，相比水煮或熱炒，蒸煮時蔬菜接觸水分較少，水溶性營養素流失減少，而且建議蒸不超過5分鐘，青花菜口感脆嫩、顏色鮮綠，也能保留最多健康成分。

老辜提醒，切好青花菜後可以先靜置片刻，給予酵素芥子酶(Myrosinase)作用，將硫代葡萄糖苷(Glucosinolates)轉化為蘿蔔硫素(sulforaphane)。蘿蔔硫素與抗發炎、抗氧化、抗癌及解毒酵素相關。

廣告 廣告

烹調時也要注意，高溫會破壞芥子酶活性，減少蘿蔔硫素生成，若搭配芥末或生白蘿蔔泥等含酵素的食材，可以補充轉化機會；另外，蒸好的青花菜加一點油，能促進脂溶性維生素吸收。老辜也強調，熱烹調雖會流失部分營養，但同時提高其他成分的可利用率，不必過度擔心。

此外，青花菜的梗同樣營養豐富，雖然硫代葡萄糖苷含量略低於花球，但梗內的纖維、植化素和抗氧化活性有益健康，還能增加腸道有益菌群多樣性。

更多鏡週刊報導

宜蘭近海4.9地震！最大震度4級 氣象署：為獨立事件

百人試吃活動驚傳中毒！疑一氧化碳中毒 7人不適送醫

少年騎單車摔落12公尺橋下！消防垂降吊掛救援 意識清醒送醫