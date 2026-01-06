青花菜有黑點、莖空心還能吃嗎？農業部解答！4招挑出最嫩鮮貨

有著「十字花科之王」的青花菜，富含維生素C、膳食纖維和蘿蔔硫素等多種抗氧化物，是抗癌榜上有名的健康蔬菜，但要怎麼買才能選到口感最鮮嫩的青花菜？遇到莖部空心、有黑點時，還能安心下肚嗎？本文整理農業部與專家建議，帶你一條龍從挑選、處理到保存，將青花菜的營養價值最大化！（編輯推薦： 青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光 ）如何挑選新鮮青花菜？花蕾緊密、顏色翠綠是關鍵

那麼該如何挑選才能買到口感最鮮嫩、營養最豐富的「上等青花菜」？別只會看大小顆，農業部桃園區農業改良場建議掌握以下四大關鍵，教你一眼辨識出新鮮度：

顏色鮮艷： 選擇顏色呈現鮮豔、深綠色的青花菜。

摸起來有彈性： 花蕾應呈現緊實且有彈性的狀態，若空隙大，代表已經不新鮮。

沒有黃色的葉子： 新鮮的青花菜應為鮮綠色，葉子變黃是品質下降的徵兆。

有些許重量：拿起來有沉甸甸的感覺，表示含水量充足且新鮮。

青花菜的「莖」別丟！1招快速去皮變身美味料理

許多人在料理青花菜時，習慣把粗粗的莖丟掉，但青花菜莖其實也很營養，富含膳食纖維、維生素C等營養素。只要去除最外層的皮，就能獲得口感清脆、類似大頭菜或蘆筍的青花菜莖。（編輯推薦： 青花菜維生素C是檸檬的2倍！1.5分鐘快速料理吃進最多抗癌營養 ）

想要快速去皮，可以先將青花菜莖的底部橫切一刀、露出新鮮的切面，再用小刀沿切面邊緣稍微撬起一層外皮，就可以用手直接向花蕾方向順勢撕拉，把粗硬的外皮整條撕下。

如果覺得撕除法操作不順手，也可以直接用削皮刀將外層粗纖維削掉，直到看見內部翠綠的嫩芯為止，處理好的莖可以切片或切條，與花蕾一起拌炒或煮湯，口感層次更多元！

Q：青花菜出現黑色斑點還可以吃嗎？

美國營養師凱莉·珂絲塔（Kelly Costa）曾指出，青花菜的黑點通常和「氧化作用」有關，就像蘋果接觸空氣後會變黃一樣，並不會產生有害物質，只要切除表面黑點，一樣可以安心食用。

Q：切開菜莖發現空心、變褐色，可以吃嗎？

農業部「食農教育資訊整合平臺」表示，青花菜在種植過程中，若氮肥施用過多、缺硼、長時間乾旱或環境溫度太高，都可能導致莖部空洞化，而太晚採收或冷藏不當也可能使心部褐化變黑。

遇到這種情況，建議削去變黑、褐化的部位，並將剩餘部分完全加熱煮熟，對人體應是無害的，仍能正常食用；但若變質嚴重，則不建議食用。



