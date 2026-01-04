青花菜產銷波動係氣候致短期集中採收，非政策造成衝擊。(農糧署提供)

針對近日媒體報導指稱「政府獎勵金催出海量青花菜，冬菜夏用政策執行落差」等情事，農業部農糧署嚴正澄清，相關內容與事實不符。該署強調，青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且目前進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產之情事。國內加工廠亦已啟動收購作業，籲請各界勿引用錯誤資訊，避免影響農民權益。

面積無大幅變動，氣候暖化致集中採收為波動主因。農糧署指出，依據農情調查及生產預測資料，去（一一四）年十一至十二月青花菜收穫面積約二百九十三公頃，與近五年（一0九-一一三年）同期平均二百九十一公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。至於十二月中旬市場價格略跌，主因係受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上十二月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。經持續監控，近一週（一一四年十二月二十七日-一一五年一月二日）均交易量三十九點三公噸，已較前週減少16.4%，平均交易價格每公斤二十八元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本一五點四元/公斤。

「加工冷凍」與「轉作獎勵」政策雙軌並行，定位各異。農糧署說明，外界對兩項政策目的有所混淆，特此釐清：

一、契作加工用產銷履歷青花菜計畫（一0六年起）：針對冷凍加工需求，每年契作約二百五十公頃，冬季儲存並充裕夏季汛期蔬菜供應。

二、契作轉作獎勵（一一四年起）：鑒於國內青花菜需求增加，為提升糧食自給率及減少進口依賴，將其納入轉作獎勵。此政策目的在於「增加國內整體生產量以替代進口」，不限於供應冷凍，亦包含鮮食市場。

針對進口疑慮，農糧署補充說明，去年十一月進口量一千四百六十公噸，係因災後國產蔬菜產期延後，臺北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口。隨著國產青花菜上市，十二月進口量已銳減至七十六公噸，並無「盛產期大量進口湧入」之情事。此外，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤五十-六十元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，無須過度擔憂。

農糧署進一步說明，針對十二月中旬短期集中採收情形，該署已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年四月前生產四千公噸冷凍成品。該署將持續密切掌握產地及批發市場價量變化，並滾動檢討轉作獎勵及加工輔導措施，以兼顧農民收益及消費者權益，確保青花菜產業穩定發展。