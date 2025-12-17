青花菜、花椰菜誰更營養？一圖秒看懂：想提升免疫力選它

記者蔣季容／台北報導

青花菜跟花椰菜哪個更營養呢？營養師表示，在「顏色越深，營養越豐富」的原則下，青花菜的植化素更高；不過花椰菜的碳水化合物與熱量更低，適合控制熱量或是減醣飲食的朋友。

營養師李婉萍將青花菜、花椰菜每100公克所含的熱量、蛋白質、脂肪、維生素等差異整理出來，發現青花菜在蛋白質、鈣質及抗氧化維生素（A、C、E）方面都表現得更出色，是想要提升免疫力、預防老化、保護視力與骨骼的好選擇。

李婉萍指出，不過花椰菜的碳水化合物與熱量更低，適合控制熱量或是減醣飲食的朋友，可以做成花椰菜米代替白飯是飲控，但若在意營養密度，青花菜加入會是更全面的搭配。

廣告 廣告

若小孩挑食，該選青花菜還是花椰菜呢？李婉萍說明，青花菜含有較多的維生素A與C，有助於成長發育與抵抗力提升，是育兒家庭的首選。但花椰菜比起青花菜較沒有菜味，搭配咖哩一起煮很好吃。此外，青花菜與花椰菜都有寡醣，有些人對於一次吃太多會容易脹氣，建議兩者都要煮熟再吃，降低脹氣風險或是一次10朵。

李婉萍說，無論選擇哪一種，都建議「顏色越深，營養越豐富」的原則下，青花菜的植化素更高。料理時記得避免過度加熱，以保留維生素C與抗氧化物質，最推薦「川燙30秒＋冷水沖」方式，保色又保營養。

更多三立新聞網報導

「基隆-石垣島」渡輪票價出爐！最低2800元 12月底首航

血管阻塞前「臉上出現2警訊」 醫：壞膽固醇飆升

2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫

冬至不只吃湯圓！命理師曝「9大開運法」 桃花、財運旺整年

