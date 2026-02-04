青花驕前水溝「有麻辣油」 民眾諷「到此一油」

嘉義市環保局前往稽查，發現水溝裡的確有廢油。（圖／東森新聞）





知名連鎖麻辣鍋店青花驕，在嘉義市的分店，被民眾發現店前面的排水溝裡被偷排廢油，民眾把畫面公開在網路上，諷刺說是「到此一油」，嘉義市環保局前往稽查，發現水溝裡的確有廢油，業者道歉，說之後會避免這種情況發生。

青花驕嘉義店店長VS.東森新聞：「發生這樣的事情，也是深感抱歉，那我們一定會再更謹慎的，去處理這樣的事情，店裡面沒有那個油水分離嗎，有有兩槽油水分離，有定時的每天定時，兩次的槽油清潔。」

業者沒有正面回應，坦承會避免類似情況再發生，只是業者一天兩次排廢油前，都有做油水分離，為何還會排到水溝裡呢。

嘉市環保局資管科科長吳博章：「發現水溝裡面，確實有一些浮油的部分，相關的證據我們目前，都還在搜集當中，主要是廢棄物清理法第27條，違法的話我們會處，1千2到6千元罰鍰。」

嘉市衛生局食藥科科長陳怡靜：「如未清理，將依據食安法第八條規定，請店家限期改善，再擇日進行複查，如未改善可依同法44條，裁處六萬元以上罰鍰。」

環保局與衛生局雙管齊下緊盯業者改善，幸好有民眾發現，否則根本不會有人知道，全台連鎖的知名麻辣鍋竟會排廢油破壞環境。

