青花驕跨界「大摩威士忌」！肉品、冰淇淋超搭，新春外帶年菜同步登場！

（圖／青花驕提供）

王品旗下人氣麻辣鍋品牌「青花驕」，以經典青花椒麻辣鍋在台灣火鍋市場站穩指標地位，主打「鮮、香、麻」層次分明的湯頭風格。迎接2026年開春聚餐潮，青花驕宣布1月正式進駐台北信義區美食一級戰區，新光三越A11盛大開幕，同步推出限定內用套餐與外帶年菜組合，從跨年、尾牙到春節團聚，一次滿足各種聚餐場景。

為了迎接年末歡聚人潮，青花驕推出全新「海陸驕宴四人套餐」，主打份量更澎湃、吃法更多元。鍋底可從經典青花椒麻辣鍋、人氣青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋與酸菜白肉鍋中任選，主菜集結超奢海鮮拼盤與F1日本頂級國產牛三拼，並可依喜好加選伊比利豬或小羔羊，滿足不同肉控需求。搭配彩蔬寶盒、川味滷味、老油條、排骨酥與海鮮腐皮等火鍋必備配角，最後以招牌青花椒冰淇淋與清爽飲品收尾，兼顧美味、視覺與分享感，特別適合節慶聚餐。

（圖／青花驕提供）

除了餐點升級，青花驕也首次跨界攜手知名威士忌品牌 The Dalmore大摩，選用風味更厚醇的大摩雪莉三桶12年，推出話題十足的「驕韻品酩三享式」。透過「品味純粹」、「冰飲優雅」、「甜蜜尾韻」三種搭配方式，將麻辣鍋與威士忌巧妙結合，創造嶄新的味蕾體驗。無論是將酒液滴在涮好的牛肉上，放大油脂甜感；或搭配冰飲平衡香料層次；甚至延伸成微醺甜點，都讓火鍋多了一層大人系享受。即日起至1月31日，全台門市點用鍋底即可加價250元體驗，A11開幕期間（1月7日至1月11日）更有限定免費體驗活動。

考量年節在家團聚需求，青花驕同步推出外帶年菜「驕宴美饌」，規劃「雙人繽紛宴」與「四人歡聚宴」兩種組合，主打免備料、免廚藝，5 分鐘即可上桌。套餐可自選鍋底，搭配板腱牛、豬梅花、必備副食＋精選配料、特色綜合丸、老油條與秘製酸梅汁，四人組更升級為海陸雙饗與松露和牛滑，讓小家庭或好友聚會也能輕鬆圍爐，保有儀式感又不費力。

（圖／青花驕提供）

另外，連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」即日起至3月31日推出全新「歐陸續章 2.0」，除了經典的「鄉村風獵人燉雞湯」外，亦端出全新菜色，包含「迷迭燻香雙雞匯」、「慢燉紅酒牛肉佐軟法」，甜點部分則是有「烤布蕾」、「開心果」口味的冰淇淋，為餐後畫下清爽而高雅的完美句點。

（圖／雞湯大叔提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

