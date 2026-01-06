青花驕「F1日產牛＋威士忌」攻進信義區！ 海陸驕宴爽嗑鮑魚

生活中心／賴俊佑報導

青花驕進駐新光三越A11。(圖／王品集團提供)

台北信義區麻辣火鍋再+1！王品旗下青花驕進駐新光三越A11，主打「海陸驕宴四人套餐」及外帶年菜「驕宴美饌」雙人／四人組合，並攜手威士忌品牌推出牛肉片、湯底加酒吃法；另外，肉多多所屬集團樂多多將舉辦聯合招募，釋出上百名「儲備店長」職缺，月薪上看55000元。

青花驕推出外帶年菜「驕宴美饌」雙人及四人組合。(圖／青花驕提供）

青花驕與 The Dalmore 大摩聯名推出「驕韻品酩三享式」。(圖／青花驕提供)

青花驕百貨限定「海陸驕宴四人餐」、「驕韻品酩三享式」

青花驕表示2025年首度進駐新光三越台南新天地，取得不錯成績，因此新光三越邀請北上展店，進駐新光三越A11 5樓，2025年12月開始試營運，2026年1月正式開幕，接下來今年1月下旬將在嘉義市區展店，達到全台15家門市，搶攻春節和台灣燈會商機。

青花驕本次主打「海陸驕宴四人套餐」，青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋等四選一，搭配F1日本頂級國產牛三拼、超奢海鮮拼盤、豐盛彩蔬寶盒，再加碼可選伊比利豬或小羔羊，滿足不同肉控需求。

青花驕與 The Dalmore 大摩聯名推出「驕韻品酩三享式」，使用12年雪莉三桶威士忌發展出三種吃法，「品味純粹」可將涮煮青花椒麻辣鍋的F1牛三拼，滴管滴取酒液後品嚐，「冰飲優雅」 則將威士忌加入冰塊杯中品飲，搭配青麻椒肥牛鍋涮煮蔬菜與海鮮，「甜蜜尾韻」則以青 花椒冰淇淋淋上三滴酒液與一滴青花椒油，形成鹹、 甜、辛香交疊的全新味覺體驗。

青花驕也推出外帶年菜「驕宴美饌」雙人及四人組合，兩款套餐皆可從青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋中擇一作為鍋底，搭配特選板腱牛與豬梅花、必備副食 + 精選配料一次備好，另附特色綜合丸及火鍋必備老油條，並以秘製酸梅汁做為佐餐飲品。

樂多多集團國內外持續展店，釋出上百職缺月薪上看5.5萬(圖／樂多多集團）

樂多多今年再展店20家 聯合招募月薪上看5.5萬

樂多多集團因應國外展店人力需求，將於1月22日起北中南舉辦2026上半年的聯合招募，釋出上百名「儲備店長」職缺，月薪上看55000元，升任為正式店主管還可以挑戰月新80000元的行情。

樂多多集團董事長林少鈞表示，2026年底前規劃新增全台與5個國家地區共計20家直營店，深黯打團體戰才能在市場眾品牌的環伺下脫穎而出，透過「服務」與「餐飲品質」來掌握更多的消費者回流，因此此次聯合招募主力，將釋出百名被視為「店主管預備軍」的儲備店長職缺。

配合海內外徵才與拓點展店，樂多多集團總部辦公室將從汐科搬遷至松山新店線上的捷運共構大樓，集團旗下也將有二品牌進駐同層樓，共計800坪工作空間，藉由通勤上的方便與門店就近的實務操作，吸引更多優秀人才加入營運之列。

