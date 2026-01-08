青花驕A11新開幕！極奢海陸驕宴套餐限時搭配威士忌套組創新吃法

台北信義區好吃火鍋又多一間了！王品旗下人氣麻辣鍋「青花驕」強勢進駐新光三越A11盛大開幕！為迎接歡聚人潮，青花驕不僅呈獻「海陸驕宴四人套餐」，更特別跨界知名威士忌品牌——大摩（The Dalmore）合作，選用風味更加厚醇立體的大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌，同步推出「驕韻品酩三享式」，共創全新風味體驗。

為進一步強化青花驕主打的「鮮、香、麻」風味型態，其攜手大摩設計出「驕韻品酩三享式」，以「品味純粹、冰飲優雅、甜蜜尾韻」三款獨創搭配吃法，將麻辣鍋與威士忌巧妙結合，帶來耳目一新的全新味蕾衝擊。

此外，即日起至1/11（日）歡慶開幕期間，凡於A11門市消費「海陸驕宴四人套餐」即可「免費」體驗「驕韻品酩三享式」（每桌限一組）；而到1/31（六）於全台門市點用鍋底，則可以體驗價250元品嚐「驕韻品酩三享式」。

海陸雙驕開鍋，澎湃份量、立體風味、多元吃法，打造節慶聚餐儀式

本次推出的「海陸驕宴四人套餐」主打「份量更澎湃、風味更立體、吃法更多元」，鍋底包括：以新鮮重慶九葉青花椒入鍋的經典青花椒麻辣鍋、紅遍社群的青麻椒肥牛鍋、香氣深邃的驕香松露菌菇鍋、暖胃又解膩的酸菜白肉鍋，皆可任選一款。

主菜則以媲美雙主餐的「客製肉盤」強勢亮相！不僅能一次品嚐「F1日本頂級國產牛三拼」的三種油花層次，還吃得到「超奢海鮮拼盤」，另加碼搭配「伊比利豬」或「小羔羊」擇一，以豪華的好吃肉品滿足不同肉控之需求。

其他還有豐盛彩蔬寶盒、辣香開胃的特色川菜與滷味、火鍋必備三神器——老油條、排骨酥、海鮮腐皮，飯後再來杯清涼麻香的「青花驕最強招牌甜點」青花椒冰淇淋及清爽解膩的飲品，超適合跨年、尾牙、春節家族聚餐。

本次推出的「海陸驕宴四人套餐」主打「份量更澎湃、風味更立體、吃法更多元」。

「驕韻品酩三享式」青花椒麻辣鍋搭配威士忌，創新吃法激盪新風味

這次青花驕與大摩聯名推出的「驕韻品酩三享式」，選用在12年基礎之上更進階的酒款——大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌，其使用三種不同年份的雪莉桶，讓整體風味呈現上更濃郁且豐富的層次，展現了大摩酒廠精湛的雪莉桶工藝。

以大摩雪莉三桶12年單一麥芽威士忌特有的暖香料及焦糖與柑橘調性為題發揮，透過「品味純粹」、「冰飲優雅」、「甜蜜尾韻」三種新吃法，引導消費者體驗麻辣鍋與威士忌的風味疊加，特別適合平常少喝烈酒但又想嘗鮮的族群。

品味純粹——儀式感

可以將威士忌取1-2滴沾在涮煮青花椒麻辣鍋後的肉品上，讓威士忌的焦糖感與暖香料風味襯托肉品油脂的清甜，也能放大肉脂層次並更顯立體，也能滴入湯內品嚐；或吃片肉，再啜品一口純威士忌也很對味。

冰飲優雅——最清爽

同時也建議將威士忌加入冰塊杯中品飲，體驗如柑橘蜂蜜般清新鮮甜的調性，再搭配青麻椒肥牛鍋涮煮後的彩蔬寶盒菜品與時令海鮮，可帶出青花椒與中藥湯底的層次，使口中充盈馥郁香料香氣與旨味（Umami）更清爽平衡。

甜蜜尾韻——大人系

餐後，推薦將3滴威士忌及1滴青花椒油滴在「青花椒冰淇淋」上，瞬間變身帶甜香的微醺大人系甜點，鹹、甜、辛香交疊呈現，尾韻綿長、香氣爆發，形成全新味覺體驗，是最強的Ending。

文字編輯／Alice Lee 李牧蓁

主圖設計／Cheryl Kang

溫馨提醒：未滿18歲請勿飲酒，飲酒過量，有害健康，禁止酒駕！

