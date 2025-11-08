青草湖航海王圓滿落幕 吸客破30萬人次

新竹市「二O二五前進未來島 勇闖青草湖」主題活動圓滿落幕，破三十萬人次創觀光經濟雙贏。

▲新竹市「二O二五前進未來島 勇闖青草湖」主題活動圓滿落幕，破三十萬人次創觀光經濟雙贏。

新竹市政府主辦的「二O二五前進未來島 勇闖青草湖」主題活動於七日圓滿落幕。城銷處表示，這場以全球超人氣動漫IP《航海王》為核心的大型特展，自十月二十四日啟動以來，不僅迅速成為全台話題焦點，更成功開創了新竹市文化觀光與城市行銷的新篇章，活動期間成功吸引超過三十萬人次湧入青草湖，創造觀光人次與周邊經濟效益顯著成長。

新竹代理市長邱臣遠八日表示，青草湖主題活動的成功，不僅證明了動漫文化的巨大號召力，更帶動在地經濟繁榮。據統計，活動期間成功吸引超過三十萬人次湧入，周邊店家業績普遍成長四至五成，區域飯店住宿率更達到約九成，顯示竹市推動「文化觀光再造」的決心與實力。市府未來將持續以「山、湖、海」為主題串聯城市觀光路線，以創意策展結合自然景點的方式，打造屬於新竹的文化旅遊品牌。

城銷處表示，此次活動以最新篇章「未來島」為靈感，在青草湖水面打造了高達十二公尺的「千陽號」巨型裝置，搭配魯夫、娜美、索隆、喬巴等草帽一行人氣角色藝術裝置現身湖畔，讓青草湖瞬間化為充滿冒險氣息的「航海王世界」。裝置藝術成功吸引無數粉絲與親子家庭爭相拍照打卡，成為今秋竹市最吸睛的城市地標。

城銷處指出，夜間活動更是締造超高人氣的關鍵亮點，每日皆推出每半小時一場的湖上燈光音樂秀，並於二個週末二十時二十分施放四場精彩的三百秒湖上煙火秀，絢爛光影映照湖面與夜空，為青草湖注入前所未有的浪漫與活力。這不僅成功帶動夜間觀光人潮，也活絡了周邊商圈的消費熱潮。

城銷處提到，除了視覺饗宴外，活動內容亦強調全民參與與多元體驗。現場規劃了結合運動與探索的「湖畔冒險行」、趣味的「城市景點串聯兌換限量徽章活動」，以及吸引動漫迷熱情響應的「動漫變裝祭」，讓大小朋友都能以不同方式融入故事情節，享受冒險樂趣。

城銷處說明，為確保活動順利推展，新竹市府在交通與動線規劃明確。活動期間，市府啟動週末交通管制措施，並提供火車站後站與青草湖夜市到會場之間的免費接駁服務，同時整合既有的公車路線，大幅提升遊憩便利性，有效紓解假日車潮，讓民眾能安心賞景、暢遊湖畔。

城銷處說明。歡迎大家持續關注新竹市最新活動資訊，請追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu)。