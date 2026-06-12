青菜全面漲停！菜販曝最新價格「青蔥飆120元」：還會更貴
受梅雨鋒面影響，近日全台下起長時間的大雨，尤其中南部山區雨勢更是幾乎沒停過，新莊公有市場菜販廖炯程表示，葉菜類今（12）日價格已全面漲10％左右，最貴的青蔥已達到一斤120元，比上周貴了20％，且菜價還可能持續變貴，提醒民眾出門採購時，最好特別留意價格變化。
廖炯程今日在臉書表示，昨天市場休市，今天一「開盤」葉菜類價格全面漲停，都變貴10％左右，A菜價格來到40元以上，小白菜、鵝白菜、青江菜及芥藍菜都要30元以上才買得到，油菜價格來到28元附近，最貴的青蔥已飆到120元，與上周相比漲了20％左右。
廖炯程指出，因為山區雨勢不停的關係，高麗菜一斤已漲到32至38元，價格唯一還沒有動靜的是大白菜，但目前品項已明顯變差，未來恐怕也撐不住。
廖炯程提醒，這周末出門採買時，最好先跟老闆確認一下價格，多留意行情的變化，避免買到太貴的青菜，並說菜價應該還會越來越高。
網友則說「還好已經有先多買一些耐放的菜了，希望雨趕快過去」、「產地菜價這麼差，還是躲在棉被裡面追劇算了」、「上周青江菜才買3把50元，這周直接漲到翻」、「我覺得會越來越貴，現在雖然已經漲了，但也只能硬著頭皮買下去」。
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