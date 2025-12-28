青蔥也「價崩」了！大把吃蔥花好時機 護心料理升級版「青蔥蚵仔煎」這樣做

一遇颱風就貴森森、主婦買到吃手手，青蔥卻「價崩」了！面對大出的青蔥出現兩樣情：主婦買得好開心，蔥農心在淌血。營養師表示，護心好食材的青蔥正是盛產季節，不妨來份變款蔥香滿滿的蚵仔煎，幫助自己更健康一點，也幫助蔥農出清！

颱風天「菜王」冬天青蔥價崩為什麼？

冬天真是吃蔬菜的好時機，先前傳出「價崩」的高麗菜價格持續便宜中，每斤下降到25元左右，一顆秤完大約70元到手。另一位也面臨價崩命運的蔬菜就是青蔥了。根據媒體報導，青蔥價在短短3個月內，從一斤400元的高價，菜販根本做不到買蘿蔔送青蔥。如今售價一路滑落到一斤80元上下，青蔥已從颱風天「菜王」變成了菜籃裡最親民的配角。

以雲林產地為例，部分蔥農們看著採收人工貴，又賣不了好價錢，索性乾脆開放蔥田讓民眾自採。目前產地行情價是，大約裝滿3斤袋子，蔥農只收50元，不少家庭攜老帶幼下田拔蔥去。主婦們都說：「這時候吃蔥最划算！打算把夏天惜吃的分量吃回來。」而資深菜販廖炯程指出，近期北蔥60元／斤，粉蔥130元／斤，三星蔥則還在貴，主因是前一次颱風在宜蘭鬧水災，淹掉不少蔥田，影響收穫量。

青蔥哪裡好？護心好食材

談起青蔥營養價值，營養師蔡宜方說，青蔥含有維生素C和高量的硫化物、蒜素、槲皮素等植化素，因此會散發出較特殊的氣味。不過這些物質具有抗菌殺菌、抗病毒、保護心血管的好處，有助於幫助平衡免疫系統、維持腸道菌相健康。

由於青蔥很有存在感，蔡宜方說，對於腸胃功能完整，未對青蔥過敏者都可食用。尤其是覺得免疫力低下、容易感冒者可以多吃，有高血壓、高膽固醇者也可以輔助抗發炎、降膽固醇。

不過，若是有胃腸道疾病患者最好注意攝取量，因青蔥有刺激性，胃腸道敏感或是有潰瘍者可能會更不舒服，不建議大量食用。

小吃人氣王「蚵仔煎」青蔥從配角轉為主角？

此時盛產又便宜的青蔥，遇上冬天口感最肥美的蚵仔，究竟能不能撞擊出什麼火花呢？營養師蔡宜方說，很可能成為夜市人氣王「蚵仔煎」的最佳拍檔！

蔡宜方指出，蚵仔煎常見的配菜是小白菜或是大陸妹，而青蔥和小白菜、大陸妹都是蔬菜，本身熱量皆不高，其中有一點不同是，青蔥的碳水化合物含量較高，約是小白菜、大陸妹的3倍，因此熱量也約是它們的2倍左右。不過，即使青蔥含有較高的碳水化合物，若以蚵仔煎的使用量，小白菜或大陸妹大約佔5大卡，等量換成青蔥大約才10大卡，可以放心替換為「青蔥版」蚵仔煎。

趁著冬天這波青蔥大出，價格變親民，應用在蚵仔煎裡，不是點綴式的蔥花，而是豪邁的一大把，煎出來的味道也更香、更接地氣。連營養專家蔡宜芳也覺得這個「青蔥+蚵仔新CP組合」很可以！

在家輕鬆煎出夜市風味

蚵仔煎要好吃，粉漿是關鍵。如果要Q度高一點的，就全數使用地瓜粉；如果希望煎起來有點脆度，地瓜粉就要減一半，替換在來米粉。以下分享2種網路上盛傳的版本，可依個人喜好選擇：

QQ版蚵仔煎

地瓜粉2杯、水3杯、鹽少許、白胡椒粉1茶匙。

脆脆版蚵仔煎

地瓜粉1杯、在來米粉1杯、水3杯、鹽少許、白胡椒粉1茶匙。

作法：

將粉類與水調勻，加入鹽與白胡椒粉調味。 熱鍋下油，先放鮮蚵與大量蔥花炒香。 淋上粉漿，打顆蛋，煎至邊緣酥脆、中央軟Q即可起鍋上桌。

畫龍點睛的祕製濃稠醬料這樣煮

蚵仔煎要好吃，除了粉漿決定口感，淋醬的風味更是靈魂所在，自製方式如下：

材料：在來米粉與水調成芡水，濃度比例是2：3。

作法：將辣椒醬、海山醬、醬油膏、味噌、甘草粉、糖與水放入鍋中煮滾，甜鹹度都可以個人喜好調整。最後倒入芡水勾芡，煮至濃稠狀態後，放涼即可使用。

趁著青蔥正當令、價格又親切，不妨為家人加菜，來一盤蔥香撲鼻的「青蔥版蚵仔煎」！滿滿的蔥花不僅讓香氣升級，更吃得到這個季節最鮮甜的土地滋味。簡單一煎，就是生活中最滿足的小確幸。

趁著青蔥大出價廉，多買一些，保鮮隨時用還能拉蔥農一把。（圖／翻自農糧署FB）

