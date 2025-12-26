青蔥價格斷崖式下跌！農民嘆賠本：菜金菜土

近日青蔥產量回穩、加上水蔥大量上市，供過於求，價格出現斷崖式下跌。（示意圖／Pixabay）





今年7、8月颱風豪雨過後，青蔥曾因產量受損飆出高價，一分地產值一度高達7、80萬，但近期隨農民積極復耕、產量回穩，加上南部水蔥大量上市，市場供過於求，青蔥價格出現斷崖式下跌，目前多落在每台斤30至40元，讓農民直呼成了「菜金菜土」，採收費用都不一定能回本。

彰化縣芳苑鄉蔥農洪鈿豐表示，缺貨時期大盤商曾直接到田裡要求「現採現買」，一分地粉蔥甚至可賣到70萬至80萬元，未料近期水蔥復耕量大、低價搶市，許多消費者分不清水蔥與粉蔥差異，粉蔥價格被壓得更低，若再雇工採收，人工、包裝與運費加總下來幾乎只能打平成本。

為減輕損失並節省採收工錢，洪鈿豐決定採取「開放自採」方式，讓民眾直接入田體驗採蔥樂趣，一般民眾每台斤僅收10元。另回饋弱勢族群，中低收入戶持證明文件可免費採收5台斤，希望讓更多人以實際行動支持在地農業。

洪鈿豐也分享，挑蔥關鍵在「蔥白」，蔥白越長，香氣通常越濃。他指出，彰化粉蔥與宜蘭三星蔥同源品種，夏季蔥白表現佳，進入冬季則各地條件接近，更仰賴栽培管理拉開差距。

自採活動即日起至2026年1月4日止，平日需先電話聯絡洪鈿豐（0917-275889）預約，青蔥田定位23°55'54.1"N 120°20'28.2"E。他也提醒，自採者請自備袋子、手套、口罩與雨鞋，並配合田間規範與秤重安排，以免影響作業。