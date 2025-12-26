青蔥價跌開放自採每台斤十元中低收入戶免費五台斤

由於青蔥價格逐漸下跌影響，農民洪鈿豐開放青蔥田自採，讓民眾體驗田間採蔥樂趣。（記者李鴻誠攝）

今年颱風豪雨讓青蔥一度缺貨、價格飆升至每台斤一百八十元，如今災後復耕完成，彰化縣芳苑鄉農民洪鈿豐開放青蔥田自採，每台斤十元，中低收入戶持證明可免費採五台斤，讓民眾體驗採蔥樂趣，也感受農村濃厚的人情味。

今年七、八月間，連續颱風與豪雨重創彰化縣的青蔥田，部分農地積水嚴重，導致青蔥大量腐爛受損，市場供應短缺，價格一度飆至每台斤一百五十至一百八十元，成為菜價上漲的焦點。洪鈿豐回憶「當時大盤商一來就要求現採，一分地的粉蔥可以賣到七、八十萬元，但我不希望因為惜售而造成品質問題。」

廣告 廣告

隨著災後復耕進展順利，加上南部水蔥大量上市，青蔥價格逐漸下跌，目前市價每台斤三十至四十元。為了減少採收人力成本，並讓民眾享受田間體驗，洪鈿豐決定將部分青蔥開放自採，每台斤十元；中低收入戶持證明則可免費採五台斤，鼓勵弱勢家庭也能享用健康蔬菜。

洪鈿豐多年投入青蔥栽培，並執行農業部科技專案計畫，受到台中區農業改良場指導與技轉支援，使用TCT301木黴菌、台中區農改場研發中性亞磷酸「泰霖50」等農作物營養品，並試用含木黴菌的有機質堆肥，搭配農業試驗所指導的「種、田、肥、水、管、藥、材」七字訣管理方法，使青蔥植株強壯、分孽多，抵抗力佳。

自即日起至明年元月四日，民眾可前往芳苑青蔥田自採。明天及後天與明年元月三、四日會有現場秤重服務；非假日前往需先電話聯絡洪鈿豐0九一七-二七五八八九預約。青蔥田定位為23°55'54.1"N 120°20'28.2"E，自採請自備袋子、手套、口罩及雨鞋，享受田間採蔥樂趣，也體驗農村濃厚的人情味。