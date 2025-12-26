青蔥產量暴增價崩跌 彰化蔥農回饋鄉親「自採每斤10元、中低收入5斤免錢」

彰化農民回饋鄉親！民眾自採青蔥1斤10元、中低收者可免費採5斤。（圖：李河錫攝）

受連續颱風豪雨危害，青蔥產地拍賣行情每公斤一度突破200元大關，災後過量復耕也導致青蔥價格大跌。彰化芳苑鄉農民洪鈿豐，為回饋鄉親、作愛心，即日起到明年（115年）元月4日前，中低收入民眾可免費採收5台斤、一般民眾每斤酌收10元。（李河錫報導）

今年度受先前連續多個颱風以及豪大雨危害下，洪水與強風一度嚴重危害中南部蔬菜產區，造成產地青蔥因大缺貨，拍賣行情每公斤曾飆破200元大關；然而，受到災後過量復耕，近期天候穩定，使得不論是高品質的「水蔥」，或是比較平價的「粉蔥」都爆大量上市，已導致青蔥價格大跌回穩；以彰化溪湖果菜市場為例，青蔥每公斤均價還維持在50多塊、品質差的也有37塊。

然而，彰化芳苑鄉農民洪鈿豐表示，因採收「粉蔥」的人工成本高，加上包裝、運費，以目前大盤商所開出的「產地價」，幾乎只能打平成本，不如開放給鄉親親自來採收還可以兼作愛心，希望透過節省高昂的人工成本，以避免青蔥持續崩跌而血本無歸！

彰化農民開放給民眾自採青蔥，1斤10元、中低收者可免費採5斤，節省成本兼作愛心。（圖：李河錫攝）

洪鈿豐農友表示，今年共計栽種有5、6分地的「粉蔥」，民眾前來自採、每台斤只要10元；持有中低收入戶證明者，則可免費採收5台斤，希望讓民眾體驗採蔥趣，也感受農村濃厚人情味，更避免青蔥因為持續大崩跌而導致血本無歸。

「非假日前往需先電話聯絡洪鈿豐0917-275889預約；自採者，請自備袋子、手套、口罩及雨鞋。」