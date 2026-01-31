「青蛙下蛋」藏Omega-3！醫：羅勒籽可調節發炎

許多人童年記憶中那碗裝有黑色小種子的甜湯，其實蘊含豐富營養價值。這種被稱為羅勒籽、明列子或小紫蘇的天然種子，富含水溶性膳食纖維與Omega-3不飽和脂肪酸。

羅勒籽泡水後會膨脹至原體積二、三十倍，外層形成透明膠質。（示意圖／Pixabay）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，羅勒籽泡水後會膨脹至原體積二、三十倍，外層形成透明膠質。這層膠質就是水溶性膳食纖維，是腸道菌喜愛的食物。腸道菌食用後會製造短鏈脂肪酸，這些物質會直接影響免疫系統與發炎反應，也會影響腸道屏障。

張家銘指出，羅勒籽富含亞麻油酸與α-亞麻酸，其中α-亞麻酸是植物型Omega-3的代表分子。這些脂肪酸是細胞膜的重要結構材料，也是發炎訊號分子的前驅物，會參與前列腺素、白三烯等發炎系統的調控。羅勒籽裡的Omega-3脂肪酸加上多酚分子，會影響發炎訊號的製造流程，讓身體的發炎反應較為穩定。

張家銘說明，動物研究發現，羅勒籽油能降低關節炎、氣喘、疼痛、發燒與血脂相關指標。固定食用一段時間後，可能感覺整體較為放鬆、早晨起床較輕鬆、皮膚狀況較穩定。

張家銘建議，每天一小匙羅勒籽泡水，加在無糖茶、檸檬水、豆漿裡，當作日常飲料的一部分。（圖／Photo AC）

張家銘表示，羅勒籽會影響兩個與血糖相關的酵素，使得糖分進入血液的速度變慢，細胞吸收糖的效率也較為穩定。許多人飲用含羅勒籽的飲料後，發現餐後較不易昏睡，下午精神較穩定，情緒起伏也較小。

張家銘建議，每天一小匙羅勒籽泡水，加在無糖茶、檸檬水、豆漿裡，當作日常飲料的一部分。可觀察身體的改變，包含精神穩定度、飯後是否想睡、腸胃順暢度、皮膚穩定度等。

