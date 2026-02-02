「青蛙蛋甜湯」不只滑順好喝！居然還能抗發炎、控血糖

長得像青蛙蛋的羅勒籽，除了可以做甜湯，竟然還能幫身體抗發炎、順腸道。（Gemini生成示意圖）

大家可能都喝過一種甜湯，裡面有一顆顆黑黑的小種子，泡在水裡慢慢膨脹，外面包著滑滑透明的膠質，看起來就像青蛙蛋。基因醫師張家銘提到，這碗滑順、好喝的古早味甜品，有意想不到的健康好處，居然能抗發炎，幫助腸道蠕動。

這小小黑黑的種子，就是「羅勒籽」，也有人叫它明列子或小紫蘇。它本身高纖維、低熱量，富含水溶性膳食纖維和植物型Omega-3脂肪酸，一泡水就膨脹超過20倍，外部形成滑滑的膠質。這層天然膠質，其實是腸道菌最愛的食物，能幫助腸道順暢，改善排便、腹脹，甚至是皮膚問題。

羅勒籽的Omega-3脂肪酸和多酚分子，會在分子層面幫助調節發炎訊號。簡單說，就是讓身體的「發炎開關」不要一點小刺激就大暴走。固定吃一段時間後，會發現關節不那麼僵、早上起來比較輕鬆，皮膚也穩定一些。

另外，羅勒籽還會影響血糖曲線。它能減緩澱粉分解成糖的速度，並改善胰島素訊號穩定性。生活中最直接的感受，就是飯後不容易想睡，下午精神比較穩定，心情也不會忽上忽下。

張家銘醫師提醒，羅勒籽不是藥，也不需要刻意追求保健品效果，它可以像小時候那碗甜湯一樣，當作日常飲料的一部分。每天泡一小匙，加入無糖茶、檸檬水或豆漿裡，就能讓腸道、發炎和血糖慢慢調整到更健康的狀態。

有時候，真正對身體好的東西，其實一直都在我們的生活裡，只是長大後，忙著追求複雜的健康產品，而忘了回頭看看童年的味道。羅勒籽，就是一個最溫暖、貼心的存在。



