青農培訓領6萬 台中留農率9成

台中市政府連續6年開辦青年從農培訓班，去年有8位青農入選農業部「百大青農」，成果亮眼。今年再培訓28位學員，市府30日辦理結訓典禮，並頒贈6萬津貼。根據市府農業局統計，培訓班留農率達9成，結訓青農不僅替農業增添生力軍，更創造超過7676萬元產值。

青年從農培訓班由在地農會推薦，選出有志從農的青年，今年有28名學員參加，從7月11日起至10月展開2階段培訓，安排農業基礎課程80小時及農場見習時數160小時，提升青農實務經驗。

培訓課程包含作物栽培、加工行銷、農場經營、農業法規與智慧農業，讓學員從零開始到獨立經營，全面升級農業技能。今年學員年紀最輕僅19歲，在市府政策鼓勵下，愈來愈多年輕人願意返鄉從農。

大安區29歲蔥農莊淞洋，在畢業後返鄉協助父親種青蔥，去年參加培訓班，更攻讀食品營養學系博士班，結訓後運用所學，引進自動化灌溉系統和精準施肥技術，不僅提升青蔥生產效率，還有效降低成本，也讓他榮獲百大青農。

農業局長張敬昌指出，台灣農村平均從業年齡高達64歲，農業面臨嚴重缺工與世代斷層，市府近年積極培育青農，6年來已有124位青農結訓，其中119位持續留在農業界，留農率高達96％，這些青農更創造7676萬元產值，且去年包括莊淞洋在內就有8人獲選百大青農。

張敬昌說，市府每年編列2000萬元推動青農計畫，完成兩階段培訓者可領6萬元津貼，未來也將持續結合智慧農業技術、品牌輔導與行銷通路，讓青年能安心在台中扎根務農，為台中農業注入新能量。