青農投入友善栽培有成 歸仁草莓季首辦邀體驗採果

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南地區近日氣溫下降，冬季出產的草莓開始上市，地理位置較南邊的歸仁區以往並非產區，近年有多名青農投入栽種，農會今年首次結合6家觀光果園舉辦草莓季，邀民眾體驗採果。

歸仁區農會今天舉行首屆歸仁草莓季活動宣傳記者會，邀請參與青農展示鮮果及副產品，總幹事翁淑雲致詞表示，歸仁區以往較少有農民種植草莓，但近年陸續有青農投入栽種，目前總面積約2公頃，屬於地方新興產業。

翁淑雲表示，歸仁區交通便利，距離台南市區也比其他草莓產區來得近，民眾不必出遠門就能體驗採草莓樂趣，此次參與的6家果園皆由在地優秀青農經營，堅持友善栽培，確保消費者吃得安心。

青農張清文表示，南部地區天氣較熱，草莓產期比起北部短約1個月，因此沒有產量優勢，但南部日照充足且冬季少雨，疫病問題較少，採友善栽培難度相對較低，且品質與甜度更好，在歸仁栽種約2、3年，產銷狀況都不錯。

張清文表示，草莓算是比較嬌貴農作物，農民「靠天吃飯」程度會比較明顯，因去年底入冬後台南地區氣候一直偏暖，導致草莓產期延後，產量也下降；近日氣溫下降，預計1月中旬左右會是盛產期，若氣候穩定，產季可望維持到春節假期。

翁淑雲說，首屆歸仁草莓季將於10日正式啟動，歸仁農會特別推出促銷活動，民眾到歸仁區農會農民直銷站購買在地農特產滿新台幣699元，就可兌換指定草莓園100元消費抵用券1張，數量有限，換完為止，邀請民眾到歸仁體驗採草莓、品嘗鮮甜好滋味。（編輯：陳仁華）1150106