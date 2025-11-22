青農接手蘭園 培育近20新品種

曾獲選百大青農的張家禎主導經營「研帥蘭園」，致力培育新品種蝴蝶蘭，成功培育出近20種新品種蘭花。（呂妍庭攝）

曾獲選百大青農的張家禎主導經營「研帥蘭園」，從阿公手上接手蘭花園後，為讓農業不只是農業，他致力培育新品種蝴蝶蘭，至今已成功培育出近20種新品種蘭花，手擁多項植物品種權和國際專利，標榜要研究出「最帥氣的蘭花」讓民眾帶回家欣賞。張家禎近年也在自家蘭園推出體驗活動，成嘉義縣鹿草鄉一大觀光特色。

張家禎從小耳濡目染，退伍後從阿公手上接手經營蘭花園近18年，有別於多數蘭花園以買賣蘭花為主業，張家禎選擇一條吃力不討好的路，不斷鑽研育種技術，努力培育出獨一無二的蝴蝶蘭品種，雖然培育一個新品種，從授粉、長出果莢到長出種苗起碼花上1年半至2年時間，且不見得每次都會成功，張家禎仍堅持這份理念，持續投入新花色和新花系的品種研發改良。

張家禎說，培育出的新品種蝴蝶蘭，除在國內申請植物品種權外，也會視新品種蘭花的特色和前瞻性在不同國家申請專利，透露外銷曾是他主要通路之一，考量到疫情導致貨運時間、收款不確定性上升，疫情期間他改走內銷市場，把自己研發的品種賣給同業，將營銷風險降到最低。

育種也帶給張家禎許多意外收穫，蘭園常常有農業科系老師帶學生或外國蘭友來參訪，看看滿園都是他研發的新品種，加上育種過程要注意許多細節，張家禎養出一套獨到又科學的照顧方式，讓自家蘭園的蝴蝶蘭花色飽滿、花期持久。

為讓更多人認讓蘭花、親近蘭花，張家禎8年前開始推出體驗活動，除帶遊客走進蘭花園，認識蘭花的一生外，也讓遊客親手組合屬於自己的蘭花盆栽，特別受到學校、團體歡迎。

因推出手作蘭花盆栽，「研帥蘭園」成鹿草當地很重要的觀光景點，張家禎坦言利潤真的很低，但為了把蘭花推廣到家戶，不只局限在送禮，就算花時間也會堅持下去。