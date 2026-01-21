青農獲國際金賞 張善政讚桃園之光

桃園市長張善政接受農業局呈獻桃園市青農陳士賢榮獲2025日本第27屆「米．食味分析鑑定國際大賽」金賞。（圖：桃園市政府提供）

▲桃園市長張善政接受農業局呈獻桃園市青農陳士賢榮獲2025日本第27屆「米．食味分析鑑定國際大賽」金賞。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政昨（二十一）日主持市政會議，接受農業局呈獻桃園市青農陳士賢榮獲二○二五日本第二十七屆「米·食味分析鑑定國際大賽」金賞。張善政表示，這項殊榮不僅是桃園的光榮，更是臺灣農業的驕傲。此次獲獎實屬不易，自己也親眼見證青農陳士賢將每一分血汗與心力，全數投入稻作中，期盼透過表揚，鼓勵更多青年返鄉、投入農業，為臺灣農業寫下新的里程碑。

獲獎青農陳士賢表示，感謝市府長期以來對農業的高度支持，讓青農能在桃園安心投入農業發展，也感謝農會及大園區公所對在地農民的協助與支援，讓農業經營更加穩定，最後感謝父母給予充分的支持與空間，讓他能勇敢追求理想。陳士賢並強調此次獲得金賞絕非一人之力，而是凝聚夥伴的共同努力。

農業局長陳冠義指出，該次競賽吸引全球五千零七十件產品參賽，競爭相當激烈，來自大園區的青農陳世賢能在眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲世界金賞，實屬難得，充分展現桃園稻米的卓越品質與競爭力。這份榮耀背後是農民長時間投入田間管理、友善環境耕作，以及在製米各階段的細心與堅持。

農業局指出，「米·食味分析鑑定國際大賽」為規模最大的稻米競賽，臺灣僅兩位農民進入最終金賞決選，陳士賢成功站上世界舞臺，市府也特別頒發二百萬元獎金，肯定其越成果。