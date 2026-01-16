青農盛典高雄登場 展現青年農民升級轉型新實力

高雄市政府農業局長期推動「高雄青創農企業孵育計畫」，陪伴青年農民走過返鄉創業、經營升級的重要階段。今年「青農盛典－2025年計畫成果分享會」即將登場，邀集多位青農分享實務成果與經驗交流，呈現青年農民如何在不同經營階段回應產業挑戰，打造與時俱進的農業現場，吸引關心農業發展的各界共襄盛舉。

此次青農盛典以實務經驗為核心，聚焦「返鄉創業、技術深化、品牌經營」三大面向，由獲得計畫補助的青農輪番分享經營歷程，從生產端的實際問題出發，說明如何透過設備導入、流程優化及市場溝通，逐步建立可長期發展的農業經營模式，展現青年農民在嘗試、修正與升級中累積的經驗與成果。

廣告 廣告

↑圖說：「青農盛典」以實務經驗為核心，聚焦「返鄉創業、技術深化、品牌經營」三大面向，呈現青年農民在經營上持續嘗試、修正與升級的歷程。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局長姚志旺指出，「巴瓈園」的成長歷程正是計畫長期陪伴青農的具體縮影。青農許瓈如與連于萱於110年首次申請計畫時，加工流程高度仰賴人力、產能不穩定，經由計畫輔導與夢想資金支持，陸續導入自動切片、乾燥及自動包裝設備，建立穩定的加工基礎，使產品得以穩定供應市場。

在生產端逐步穩定後，許瓈如於114年再次透過計畫推動品牌升級與市場溝通，重新梳理品牌定位與產地場域，帶領消費者理解鳳梨從產地到餐桌的完整脈絡。自去年11月至今，已吸引來自新加坡、香港、日本及美國等多國參訪團，新形象不僅提升品牌能見度，也顯著帶動鳳梨酥訂單成長。姚志旺強調，這正說明青農在專業輔導下，具備長期累積並持續升級經營模式的實力。

↑圖說：「巴瓈園」的發展歷程，正是「高雄青創農企業孵育計畫」的具體縮影。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局進一步指出，「高雄青創農企業孵育計畫」自110年至114年間，累計投入1,138萬元夢想資金，實質輔導青農50案，並安排專家實地訪視與診斷輔導共178家次，協助青農在提升生產效率、擴大產值、優化服務品質及場域經營等面向展現顯著成效。今年青農盛典也特別邀請對農業、品牌、通路與合作有興趣的業者與民眾參與，期盼促成更多跨域對話與實質合作。

農業局表示，農業經營是一段需要長期投入、不斷修正的歷程，青農盛典正是將青年農民在產地現場的實際行動與經驗攤開分享的重要平台，期望透過交流與對話，讓更多人看見高雄青農持續升級、穩健前行的實踐成果。活動即日起開放報名至1月20日止，相關資訊可至高雄市政府農業局官網「最新消息」查詢。

更多品觀點報導

超人力霸王降臨港都 2026高雄冬日遊樂園主題IP搶先亮相

產業與學術攜手舉辦「金牌主持營」 讓廣播價值在AI時代再被看見

