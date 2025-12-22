青農負擔太重？農退儲金覆蓋低 立委喊：政府應再提升負擔

為保障農民退休生活，農業部自民國110年起推動「農民退休儲金」，然而多年下來覆蓋率卻僅約4成多，甚至青農部分更低僅2成，為此立法院也推動法規修正，盼能提升覆蓋率並保障農民退休生活。（賀培晏攝）

為保障農民退休生活，農業部自民國110年起推動「農民退休儲金」，然而多年下來覆蓋率卻僅約4成多，甚至青農部分更低僅2成，雖農業部已拍板要將農民、政府提繳比例改為「4比6」盼提升覆蓋率，然而，今（22）日的立法院經濟委員會於審查時，有立委提議應再提高政府負擔額至7成，並擴大納保多元性，讓即便未保農保，但實際從農者也能參與農退儲金。農業部長陳駿季回應，除透過調整提繳比例提升覆蓋率，也將規畫參加農退儲金者，未來在政策補貼上能有優惠加碼。

民進黨立委郭國文指出，目前農業部所提之「農民負擔4成、政府負擔6成」的版本，雖有滿足各委員的提案版本，但仍有可更精進部分，舉例來說，提升覆蓋率不外乎降低提撥金額、提升所得替代率2種誘因，如今農業部將地板壓低，但給付的天花板卻沒有跟著提升，這樣的片面修改可能讓覆蓋率仍無法提升，應慎重思考可行性建立農民社會退休安全網。

民進黨立委蔡易餘表示，農業部管轄的職業包含「農林漁牧」，然而現行的許多甲類漁民，其實更偏向投保勞保性質的漁保，原因就在於保費的提繳比例為「漁民2成、政府8成」，制度面上的差異，形成了民眾不願投保農保的關鍵，因此農業部應盡可能縮小各職業別間的差距，避免出現相互比較的情況。

國民黨立委陳超明補充，農民退休儲金是照顧退休農民、建立生活安全網相當重要的一部分，因此覆蓋率應該要再更加提高，為此預計修正的農民負擔4成，應再降低改為3成。

陳駿季回應，透過農業部先前的調查發現，農退儲金覆蓋率最低的青農部分，係因投入初期經濟負擔大，因此比起「未來能領多少」，更在意的是「現在能否少繳」，才會有降低提繳比例、保障不變的設計，而為進一步提升誘因，未來凡參加農退儲金者，其他政策補助推出時都會有最少5％的加碼補貼。

陳駿季強調，針對非農保之實際從事農業生產工作者，如委員提到的漁民、斜槓農民等，未來也研擬放寬限制讓這些工作者也可參與農退儲金，未來退休後也可享有勞保的老年給付，以及農退儲金的雙重保障。

