青農返鄉也不能濫墾！鍾東錦喊話暫停露營場新申請案

通霄警分局26日再發現西湖鄉一處廣達3公頃的山坡地違法濫墾案件。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

繼本月6日苗栗縣南庄鄉發現有民眾濫挖山坡地，通霄警分局26日再發現西湖鄉一處廣達3公頃的山坡地違法濫墾案件。苗栗縣長鍾東錦在27日縣務會議中嚴正要求，對於縣內露營場新申請案必須從嚴審核，一旦發現有濫墾濫挖情事，一定重罰。鍾東錦強調，就算是青農返鄉投入經營露營場，也不能破壞家鄉的好山好水。

據悉，本月6日南庄鄉公所人員在轄內巡查時，發現一處約百坪山坡地未經申請擅自開發，經通報縣府，次日由縣府水土保持科人員完成現場勘查，確認有違反水土保持法情事，依法約談地主依法送辦後，得悉係要整建為露營場。

苗栗縣連續發生濫墾山坡地，苗栗縣長鍾東錦喊話暫停露營場新申請案。（謝明俊攝）

26日，縣府水利處接獲通霄警分局通報，在西湖鄉高埔村苗128線，查獲一起未經申請的大規模山坡地濫挖案，現場開挖面積近3公頃，業者並載運大量「來源不明」的土方回填。縣府除當場依《水土保持法》勒令停工外，針對土方來源交代不清的部分，將啟動跨局處聯合稽查。

苗栗縣長鍾東錦獲報後，在27日的縣務會議上以嚴正口吻喊話縣民們，「就算是青農返鄉要投入經營露營場，也不能破壞家鄉的好山好水」鍾東錦指示文觀局、水利處等單位，嚴格管控審核新露營場申請設立許可，不容許破壞美好山林來做露營場。

據悉，苗栗縣目前擁有300多場名露營場，自縣府開放露營場合法申請以來，已有250多場業者提出申請，仍有4、50場業者因停業而未提出申請。鍾東錦特別指示，對於停業而未提出申請業者，應輔導回復原有山林面貌，如有未申請而繼續營業者應從嚴稽核，一旦發現違法違規，應連續處罰。

鍾東錦並喊話有意到苗栗縣開設新露營場的業者，暫停開發或申請，縣府將嚴審新申請案，如果有業者想要投入經營露營場，可以接洽原有停業露營場為優先，縣府不鼓勵任何新露營場開發案。

縣府強調，對於業者這種「未申請、亂開挖、亂回填」的行徑採取「零容忍」態度。目前已強制要求業者立即停工並進行臨時性覆蓋，後續如果繼續施工，不排除沒入其施工機具；針對不明土方部分，若涉及違反其他法令，將移請環保單位認定，絕不讓苗栗的好山好水淪為外來土方的非法收容所。

