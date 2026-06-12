青銀共學 東華大學藝術學院邀請長輩當講師

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

學生與長者共同手作

將文化融入課程，國立東華大學藝術學院與地方發展協會合作，將太魯閣族文化傳統中的編織技藝，透過《青銀共學》方案，融入「跨界歸零」通識課程，由部落長輩教導大學生編織、串珠，讓文化可以繼續傳承下去。

《青銀共學》方案由教育部大學社會責任計畫與東華永續中心亮點計畫共同支持，包含非正式課程「記憶的紋路」方案與正式課程「跨界與歸零」，由支亞干樂智據點8位長輩，到東華大學「授課」五次。選修通識課程學生則走進部落，每週2至3小時，與長輩成為共學學伴。

東華大學表示，使地方生活記憶的知識傳遞和學習，成為大學學習的養分，讓大學生藉由編織，傾聽生活裡的日常故事，從中產出理解與支持，落實社會文化處方與偏鄉的長照工作。