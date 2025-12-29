青銀共學 重新詮釋織品手作工藝

南大青銀共創完成拼布作品，留下最溫暖的回憶。（南大提供）

記者陳治交∕台南報導

台南大學經營與管理學系攜手玉帛美學、草頭黃工作室、透南風工作室與烏邦圖書店，共同辦理「織事集」系列活動，以「青銀共學」為核心，透過展覽與手作工作坊形式，重新詮釋逐漸式微的織品手作工藝，讓世代記憶在針線與文字之間交織、延續。

邁入第四年的「台南織事集」，今年以「共感．織事記憶」為主題，從眾多投稿中精選十六篇動人作品，以文字與老照片再現台灣早期家庭代工與社區產業的樣貌，家中縫紉機規律的輕響、為孩子補上鈕釦的溫柔日常，或跨越世代的針線手作，串起夫妻、親子、祖孫乃至鄰里之間的情感連結。

二０二五年度「織事集」系列活動在烏邦圖書店環河店登場，為傳統產業注入文學與閱讀交織的嶄新氛圍，多位投稿者親臨現場分享創作歷程，有人回憶童年穿梭於織布機旁的畫面，有人述說收到第一件手縫衣物時的溫暖感受，現場同時展出多件傳統織布作品，讓民眾在欣賞文字之美的同時，也能近距離感受工藝細節與時代痕跡。

南大經管系副教授曾繁絹表示，這場以紡織為媒介的共創行動，成為連結長輩與年輕世代的重要橋梁，透過布料、針線與回憶的交織，世代之間展開一場深度的生命對話，長輩分享過往的工作經驗與生活記憶，青年則在聆聽與實作中，加深對傳統產業與永續議題的理解。