青銀共煮 長者秀廚藝

南市府社會局推動青銀共煮計畫，十九日在松柏育樂中心辦理成果發表會，長者開心秀出私房手藝。 （南市府社會局提供）

記者王勗∕台南報導

因應人口高齡化，南市府社會局推動青銀共煮計畫，十九日在松柏育樂中心辦理成果發表會，邀及居民、志工等參與單位共同展出古早味及多元文化料理，透過美食牽起長者與年輕人、社區的橋梁，也期盼世代共融、幸福共煮成為城市日常。

市長黃偉哲表示，截至今年九月底，南市已正式邁入超高齡社會，長者占全市人口逾兩成。「青銀共煮、百味傳承」計畫，鼓勵長者走出家門、走進社區，與青年朋友共同學習料理手藝，傳承文化同時也能增進自信與社會參與感，透過美食拉近把人與人距離，展現青銀共融的情感。

成果發表會現場特別準備試吃品及ＤＩＹ體驗，老少民眾踴躍排隊，場面熱絡溫馨，在長者帶領下，也讓許多青年、新住民體驗多元文化的飲食傳承。

社會局長郭乃文指出，透過青銀共煮，長者傳遞烹飪技巧與生活智慧，青年則帶來新的觀點與活力，形成雙向文化與經驗傳承，透過互動加強社區連結、減少長者孤獨感，同時提升自我價值與社會參與度，建立互助精神與有溫度的社區關係。