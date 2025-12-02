青銀動腦派對 特色桌遊活化板橋榮家長輩身心機能

《圖說》致理科技大學通識學部陳盈瑞助理教授(後右3)帶領學生與板橋榮家青銀同樂，後排左二為板橋榮家陳桂美主任。〈板橋榮家提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】致理科技大學秉持，大學社會責任（USR）不僅是口號，更需要實際的行動與陪伴的精神。日前由通識學部陳盈瑞助理教授帶領「3R (USR x CSR x PSR) 建構超高齡社會互助心價值計畫」團隊前往板橋榮家，透過師生親手設計的三款特色桌遊，與榮家長輩進行了一場溫馨的「青銀動腦派對」，在遊戲中促進長輩的手腦協調與認知訓練，也讓學生從互動中體會陪伴的價值。

《圖說》百歲萬伯伯專心投入遊戲。〈板橋榮家提供〉

板橋榮家陳桂美主任對於致理科大師生的用心投入表達誠摯感謝，讓長輩在簡單有趣的桌遊活動中，豐富精神生活，更重要的是感受到來自年輕世代的關懷與溫暖，這種「青銀共融」的互動模式，有效活化長輩的身心機能，也為榮家注入滿滿的活力與溫馨。

《圖說》致理科大團隊細心解說桌遊內容。〈板橋榮家提供〉

當天活動由計畫老師陳盈瑞教授、助理許鶴礎、學生黃裕翔、吳佳娟及吳奇恩共同來到榮家。為了貼近長輩，設計符合長輩需求與兼具趣味性之三款不同主題的桌遊（分別針對「愛護環境」、「認知訓練」及「生活節慶」進行開發），讓長輩在遊戲中活動身體，訓練反應，活化大腦，也能學習環保新知，與社會接軌。三位學生化身「桌遊小老師」，耐心講解規則並引導長輩進行遊戲。長輩們全神貫注投入，認真參與活動。