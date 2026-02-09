青銀無隔閡 板橋榮家傳溫情

新北市板橋榮民之家，就在板橋靜思堂附近，板橋慈濟志工與當區揚善青年，去拜訪長者。第一次去的青年，原本想像著，氣氛會不會尷尬，事實證明，陪伴長者動一動、唱唱歌，是一件快樂的事情。

。互不相識、初次見面，出生年相差半世紀的他們，同樂。

青年志工 石椀于：「原本以為會很尷尬，可是其實還好，他們就是把我們當成，他們自己的孫子一樣。」

青年志工 洪晏語：「很像跟自己家人一樣，可以很開心。」

欣賞節目，是娛樂心情；志工們設計活動的主要目標，是讓板橋榮民之家的長者，離開臥室，出來動一動，跟年輕人說說話。

青年志工 賴俊羿：「我被分配到爺爺比較內向一點，但是，他還是會跟著我的節奏，跟我一起揮手，跟著我一起看著台上的手語，一起比畫著，我覺得很開心，也很有趣。」

青年志工 石椀于：「我覺得是一個很不錯的體驗，可以讓自己增加學習，還有觀察一些老年人的身體狀況之類的。」

青年志工 吳宇庭：「看到他們開心，我也感覺非常開心。」

一朵小花、一顆蘋果，都是青年的手工藝，平平安安、心花開的祝福。

