《青青河邊草》何晴病逝！昔罹腦瘤淡出演藝圈 最後「公開身影」曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴驚傳離世 享壽61歲（圖／翻攝自微博）

演遍「四大名著」的女星何晴，曾被譽為「古典第一美女」，沒想到今（14日）被多家媒體報導已於北京離世，享壽61歲，消息曝光引發許多粉絲哀悼，告別式傳出將於12月15日舉行。

何晴驟逝消息震撼整個陸網，據了解，她生前確診腦瘤後逐漸淡出演藝圈，然而，有網友挖出何晴最後一次公開露臉畫面，是2014年登上央視節目演唱歌曲〈又見炊煙〉，沒想到再度登上媒體版面竟是離世消息，也讓粉絲感到惋惜。

其實，何晴是首位在瓊瑤劇中擔當主演的中國女演員，她憑藉《青青河邊草》華又琳一角走紅，自此被封為「4大瓊女郎」之一，之後何晴又參演了不少台灣電視劇，包含《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等多部經典之作。

何晴最後一次露面，是在2014年登上央視節目。（圖／翻攝自微博）

