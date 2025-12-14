《青青河邊草》何晴驚傳病逝！醫示警「視力模糊」別輕忽

大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享年57歲，據了解，她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。醫師表示，腦瘤不論良性或惡性，都可能造成身心受創，出現視力模糊、步態不穩等症狀，惡性腦瘤平均存活期更僅約15個月。

大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享年57歲，據了解，她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。 （圖／翻攝自微博）

何晴因在《青青河邊草》中飾演華又琳一角走紅，成為「瓊女郎」代表人物之一。據陸媒報導，何晴將於15日舉行告別式。2024年，何晴被診斷罹患腦瘤，此後便逐漸淡出公眾視野。

國泰醫院神經外科醫師謝政達、張志儒在醫院網站指出，腦瘤泛指長在顱骨腔內的腫瘤，其中最常見的原發性腦瘤是神經膠質細胞瘤，佔腦瘤半數以上，惡性程度特別高。醫師提醒，若出現視力逐漸模糊、視野變窄等症狀，可能是腦瘤造成腦壓增高，壓迫視神經所致，應積極就醫。

腦瘤還可能導致眼皮下垂、眼球外突等眼睛外觀變形，這是因為負責眼球運動的腦神經受損所致。部分患者則因平衡及聽神經受壓迫，出現陣發性耳鳴、單側聽力逐漸變差的症狀。

腦瘤還可能導致眼皮下垂、眼球外突等眼睛外觀變形，這是因為負責眼球運動的腦神經受損所致。（示意圖／Pexels）

後顱窩腫瘤壓迫舌咽神經、迷走神經及腦幹時，患者可能出現吞嚥困難、聲音沙啞、下肢緊繃、容易摔倒等症狀。若腦中負責運動功能的錐體束系統受壓迫，則會出現類似中風但漸進性的單側肢體麻木或無力症狀。

大腦的額葉或顳葉受到侵犯時，患者可能出現記憶變差、情緒失控、行為舉止錯亂等人格改變的症狀。腦下垂體腺瘤則可能導致荷爾蒙異常，表現為年輕婦女無故停經、手腳變大、鞋子穿不下、月亮臉等症狀。

部分腦瘤患者會以癲癇形態表現，出現嘴角抽搐、手腳痙攣，然後全身性發作。醫師強調，腦瘤的治療以外科手術切除為主，必要時輔以放療、化療，或進行免疫或基因療法。

部分腦瘤患者會以癲癇形態表現，出現嘴角抽搐、手腳痙攣，然後全身性發作。（示意圖／Pexels）

國泰醫院指出，腦的構造與功能極為精細且脆弱，惡性腦瘤的預後尤其不好，平均存活期大約只有15個月。最惡性的多形性神經膠母細胞瘤，5年存活率更僅約5%，提醒民眾若出現相關症狀應盡早就醫診治。

