《青青河邊草》女星何晴離世！昔遭傳罹患腦瘤做開顱手術 最後身影曝光

中國女星何晴曾因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》讓台灣觀眾印相深刻，不過今（14）日卻傳出她過世消息。對此，中國媒體證實，何晴於昨（13）日在北京過世，享壽61歲，告別式將在明（15）日上午10點在北京舉行。

根據中國媒體《紅星新聞》報導指出，何晴於昨（13）日離世。據悉，何晴因長期健康問題已經淡出演藝圈，之後更傳出罹患腦瘤，做開顱手術的消息，但未被證實，而網友也翻出何晴最後一次公開露面是在2014年央視《回聲嘹亮》節目的《水滸傳》劇組重聚特輯。畫面中可見她穿著白色典雅服裝，演唱〈又見炊煙〉。

何晴憑藉1991年在瓊瑤劇中《青青河邊草》飾演「華又琳」一角受到關注，而她也是唯一一位演過4大名著翻拍劇的女演員。之後她還在古裝8點檔《戲說慈禧》中演出「慈安太后」，之後在《情劍山河》、《人面桃花》等8點檔中也有參一角。此外，她在中國演藝圈也相當活躍，演出過《西遊記》、《三國演義》、《水滸傳》以及《紅樓夢》等。

感情部分，何晴曾因拍攝電影《女子別動隊》與演員劉威相戀，但交往5年後便分手。1995年與演員許亞軍結婚，育有一子許何，但婚姻僅維持8年，於2003年劃下句點，後來她又與大9歲演員廖京生再婚。而近年來何晴鮮少公開露面，她的歌手好友黃綺珊曾在2015年4月曾發文：「為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！」與此同時傳出她罹患腦瘤並接受治療的消息，雖然何晴2016年曾出現在戲劇《女醫明妃傳》，但之後就在未見到她的作品。而據知情人士向中國媒體透露，她生病後相當低調，原因是希望大家記住她美好的形象。





