青青集團旅展優惠來了！英式下午茶買一送一
[NOWnews今日新聞] 2025 ITF台北國際旅展，將於11月7日至10日登場，「 青青國際婚宴餐飲集團」線上旅展搶先自11月1日起開跑將持續至11月11日，強打優惠餐券，包含「青青食尚花園會館」推出「英式下午茶」買一送一、還有CP值爆高的「美食通用券」買五送一；此外，青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」也同步推出《兒童美食狂歡節》活動，11歲以下兒童免費吃到飽。
「 青青國際婚宴餐飲集團」線上旅展搶先自11月1日起開跑，此次優惠餐券包含「青青食尚花園會館」唯美池畔「英式下午茶」買一送一，單人最低只要200元起。「美食通用券」買五送一，無論是青青食尚花園會館吃到飽的「南洋無限岩燒BBQ」、「海陸可汗鍋」、還是青青格麗絲「港點百匯」都可以使用；還有年末新春聚會必買的「龍王蟹后宴」7折起，平均每人僅1,368元，就能輕鬆品嚐內含「鮑魚北佛跳牆」、「龍蝦牛奶鍋」、「摩卡咖啡肋排」等11道新臺菜料理。
今年首度ITF旅展登場的「靜謐套餐」券，靈感創意來自於《美國大都會博物館名作展》，由兩位金帽獎主廚攜手打造，將雷諾瓦、秀拉、高更等大師畫作中的色彩與結構，轉化為一桌舌尖上的藝術饗宴，是「一場從畫布延伸到味蕾的旅程」，讓每一道料理都成為藝術的延伸，帶來如詩如畫的五感饗宴，夏季推出至今超過5000人用餐體驗深受好評。單人餐券10張套票價原價16,500元，旅展期間只要9,900元。
青青集團自11月7日至10日在ITF展攤現場（編號M2405），每日推出試吃、滿額贈不同活動回饋民眾，旅展現場單筆消費滿1萬元即贈下午茶單人券兩張、滿2萬元贈美食通用券一張，無法到場消費者，線上旅展也可一樣購買。
而青青國際婚宴餐飲集團旗下「港點百匯」每日供應超過60道粵式料理，從經典蒸籠點心、熱炒到燒臘應有盡有，現場還特別設計「港式推車」巡桌服務，營造濃濃茶樓氛圍。11/1-11/11旅展期間同步推出《兒童美食狂歡節》活動，11歲以下兒童免費吃到飽。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美食新地標！南台灣首間「樂葵法式鐵板燒」進駐義享
萬聖節玩翻衛武營！搭大眾運輸最便利 周邊交通資訊一次看
週年慶來店禮超萌！百貨攜手人氣IP打造限量卡友禮
其他人也在看
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 24 分鐘前
中醫大附醫攜手世展會 「改寫她們的命運」影像展
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會於10月15日舉辦「1000女孩 10互傳媒 ・ 1 天前
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來SiCAR愛車酷 ・ 6 小時前
台北國際旅展11/7開跑！東京展區「三大亮點」一次看
[Newtalk新聞] 全台最大年度旅遊大會「ITF國際旅展」下週末(7日)將在台北南港展覽館登場！今年公益財團法人東京觀光財團特別在旅展中設置「東京」攤位，將時下東京最熱門的話題、設施和人氣景點帶進展館，和台灣的朋友一起分享。東京攤位中，最引人注目的莫過於「Tokyo Tokyo行李吊牌」、「3大東京都內觀光相關業者現場交流」和「東京最新旅遊魅力與多摩觀光」有獎徵答活動。 ITF國際旅展東京旅遊攤位內除了有結合「東京鐵塔」和「晴空塔」兩大東京地標的拍照區、結合東京新景點和人氣設施的互動裝置外，還有有獎徵答活動和互動遊戲，只要到現場參與，就有機會獲得今年度全新製作的「Tokyo Tokyo行李吊牌」。 此外，本次旅展更邀請到日本大型綜合超市「ItoYokado伊藤洋華堂」、日本漫畫創作體驗館「MANGA DOJO TOKYO漫画道場東京」和羽田機場第三航廈機場飯店「Villa Fontaine Premier/Grand羽田空港」業者親臨現場，和想到日本旅遊的朋友面對面交流，解答疑惑。 值得關注的是，東京觀光財團將於11月8日舉行現場活動，親自介紹東京的自然美景以及位於東京西側的多摩地新頭殼 ・ 1 天前
南投縣衛生局歡慶75週年 「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章
【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣政府衛生局今（29）日於文化局演藝廳舉辦「【聊療心‧心投愛】75週年互傳媒 ・ 19 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 5 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前