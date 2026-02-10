青鳥出征《世紀血案》 王浩宇都看不下去：不用推給國民黨

電影《世紀血案》改編自台灣重大刑事懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄及其家屬授權，引發青鳥強烈抵制與撻伐。不過前桃園市議員王浩宇8日直言，執政黨有義務對公布林宅血案負責，讓真相水落石出，不用推給國民黨，這是對執政黨的支持者負責。

前桃園市議員王浩宇。（圖／王浩宇臉書）

電影《世紀血案》引發社會高度爭議，多位出演者遭砲轟後道歉，台北101董事長賈永婕呼籲當權者應該給大眾一個交代，也引發討論。前民進黨桃園市議員王浩宇8日對此發文表示，不用推給國民黨，本黨作為執政黨，有義務對公布林宅血案負責，讓真相水落石出。

王浩宇9日再度發文強調，關於林宅血案，民進黨作為執政黨，當然有公布的責任跟義務，這是對支持者負責。王浩宇表示，如果是因為機密沒有辦法對社會報告，也希望至少能讓林義雄知道真相。

謝寒冰質疑民進黨不敢解密林宅血案。（資料圖／中天新聞）

媒體人謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目質疑，總統賴清德去年11月在國家檔案館揭幕儀式說「最大開放、最小限制」，那些不都是國民黨做的事，有什麼好限制，全部公布就好了。謝寒冰質疑，除非裡頭有你們自己人。謝寒冰指出，都戒嚴時代，46年前的事了，根據《國家檔案法》，正常30年就應該解密了不是嗎，2020年曾說要解密，現在為何不解密，還要留著繼續「吵」嗎，現在又說要2030年才能解密，為什麼。

謝寒冰提到，今天一堆深綠側翼小黨都說，全台灣都知道就是國民黨幹的，那就公布啊。謝寒冰批評沈伯洋最噁心，居然說陳水扁上任前大部分資料都被毀了，如果資料都毀了，那轉型正義在搞什麼鬼，表示促轉會那些人都是混吃等死。謝寒冰質疑，如果沒資料，為何說2030年要解密。

