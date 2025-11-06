青鳥切割黃明志稱「中共認知戰」 他酸雙標

▲大馬歌手黃明志近期捲入謝侑芯命案，遭到馬國警方通緝，對此當地律師指出，整起事件已經轉變成謀殺案，若黃明志遭定罪，最高恐被判處死刑。（圖／Namewee YouTube）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞歌手黃明志因形象鮮明，被青鳥視為「抗中保台」代表，不過近日卻因捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案、涉嫌持毒與吸毒，引發各界譁然。事件曝光後，不少支持者急忙切割，甚至有言論懷疑此案是中共的「認知作戰」。國民黨桃園市議員凌濤批評此說法荒謬，青鳥根本就是雙重標準。

凌濤在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，黃明志過去積極參與挺自由相關活動，常站在第一線，與青鳥行動、大罷免運動及多個社團都有密切連結，當時並未被質疑為認知作戰。「這些活動是你們自己提出的，現在出事就怪到中共，實在太扯了！」他指出，當黃明志聲勢高漲、歌曲受歡迎時，青鳥群體稱讚他代表自由民主；如今案件尚在調查階段，卻急忙將責任推給外部勢力，凸顯典型的雙重標準。

凌濤強調，無論是大罷免或太陽花等社會運動圈，都曾出現濫用藥物問題，這對年輕世代是負面教材。他表示，喜歡黃明志的音樂或政治立場無可厚非，但公眾人物一旦涉及藥品與法律問題，就沒有模糊空間。他呼籲黃明志應向社會公開道歉，因為他仍是活躍藝人，甚至6月4日才在TICC台北國際會議中心參與挺自由活動，且站在看板最中央的位置，象徵性極高。

