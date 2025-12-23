青鳥副教授被鄭麗文嗆無腦 他起底：人牆隅

▲國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民字忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。（圖／翻攝陳方隅臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。核能流言終結創辦人黃士修直批，陳方隅是繼綠委沈伯洋之後的紅孩兒2.0，更曾違反國際法，倡議用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力。

黃士修說，陳方隅大幅占用學生時間，講了兩個建議、三個問題，長達五分鐘，主持人提示超時，還是堅持繼續發表，「這不就是我們從年輕時就最討厭的那種，假裝舉手提問，自顧自地發表長篇大論意見的老害嗎？」

黃士修更說，陳方隅不是一般青鳥，爸爸是陳惠邦，曾侵占學生的獎學金217萬公款。又在竹教大校長任內，去馬克思主義學院視察，跟中共簽訂交流計畫，再侵占67萬公款，被判刑。「他可是繼沈伯洋之後的紅孩兒2.0啊！」

黃士修更爆，陳方隅本人，其實比沈伯洋還早出名，在2015年寫過一篇《「恢復徵兵」不是加強國防的唯一解答：淺談「非武裝國防」》，但卻在10年後批評前總統馬英九改募兵制，不過當年是現任副總統蕭美琴主張，社會贊同恢復徵兵。民進黨智庫也表示，重新執政將恢復徵兵。引起國民黨立委質疑，隔天黨主席蔡英文跳出來滅火。

黃士修說，陳方隅為了護航民進黨，大談非武裝國防。建議，「在交戰時用平民的力量製作路障、保護重要設施，甚至用人牆阻擋敵軍以塑造道德壓力」，他酸陳方隅是「人牆隅」，因為使用肉盾是違反國際法的。此後很多年，Google搜索「人牆」，第一個跳出來的都是「人牆隅」。

黃士修也說，陳方隅只會罵馬英九，代表從小就不讀書。因為裁軍是從前總統李登輝開始（精實案，1997年至2001年），前總統陳水扁接續（精進案，2002年至2011年），再到馬英九（精粹案，2011年至2014年）；中華民國募兵制，從陳水扁時期（2000年）開始研議，至蔡英文時期（2018年）執行完畢。而蔡英文時期（2022年）公布方案，自2024年起又恢復徵兵。

