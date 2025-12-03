青鳥又翻車 出征考卷寫中華民國高中生罵藍白草 看到一張圖秒裝死

高雄岡山高中一名學生抱怨，在公民考卷上寫中華民國而非台灣，遭老師扣分引起熱議。（示意圖：shutterstock／達志）

高雄國立岡山高中一名高中生自曝自己在公民考卷上寫「中華民國」而非台灣，遭老師圈起來打問號還扣分，引發軒然大波，青鳥更是揪團出征，甚至搜出該名高中生有追蹤民眾黨前主席柯文哲大罵藍白草，卻在網友貼出一張圖片後秒閉嘴。

這名高中生在Threads上貼出自己的公民期中考卷，題目為列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，他寫上中華民國卻被老師圈起來打問號扣分。對此校方教務處回應，老師當下以紅筆將其答案圈起，但考試後並未予以計分或扣分，而是帶回研究小組討論，並非涉及國家認同議題，且已於隔日完成分數更正。

有青鳥搜尋該高中生帳號，發現有追蹤柯文哲與柯志恩，狂酸不意外、藍白草。（圖／翻攝自Threads）

許多青鳥出征高中生，破口大罵：「台灣就是台灣，寫什麼中華民國」、「中華民國早在1949年就滅亡了啦」、「要也寫中華民國台灣，寫中華民國是什麼鬼」、「分享一下你們低齡民國派的政治心路歷程啊」、「可悲零支草」、「題目就美國，你寫美利堅合眾國也會被扣分」，正常網友則反嗆：「青鳥手上護照寫什麼要不要拿出來看看」、「有本事就剪掉身分證啊」、「我就問賴清德是哪國總統」、「台灣就地名，全世界哪個地方承認台灣是國家的」、「一群瞧不起傳統體制，卻又盲從填鴨式教育的，學生有自己想法挑戰老師不是很好？」。

還有青鳥包括KOL之一的無良公關搜尋該高中生的追蹤帳號，發現有追蹤民眾黨前主席柯文哲，立委黃珊珊以及國民黨高雄市長候選人柯志恩，狂酸「不意外」、「中獎囉」，隨即有其他網友貼出該名高中生的追蹤名單中，也有現任總統賴清德、前總統蔡英文甚至是民進黨立委黃捷以及桃園市長落選人鄭運鵬：「選擇性截圖很棒」、「人家追蹤一堆民進黨的耶」、「青鳥又翻車裝死了」、「要截圖就截完整一點啊」，對此青鳥則不再回應。

