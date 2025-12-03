青鳥又要崩潰！造謠「香港大火只有一輛消防車」 八炯道歉了

香港上月26日發生嚴重火警，至今已造成156人死亡，全港陷入悲痛。不過網紅「八炯」溫子渝卻拍影片聲稱「香港消防在當時只派一輛消防車救火」，遭質疑未經查證即散播不實訊息，引發港人強烈不滿。八炯起初拒絕道歉並反嗆要求災民先道歉，2日終於發布影片致歉，坦言「對不起，查證不周」。

八炯為造謠向香港消防單位道歉。（圖／翻攝自八炯YT）

八炯日前在YouTube頻道討論日本相關議題的影片末段，提及香港宏福苑火災時表示，火警發生後過了兩、三個小時只來了一台消防車，且先到場的更多是鎮暴警察。此番言論曝光後立即引發網友關注與質疑。

八炯先前造謠香港大火只有一輛消防車前往救火。（圖／翻攝自八炯YT）

宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳在社群平台Threads發文表示，身為香港人與火災紀錄庫創辦人，難以理解八炯這位台灣人為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，聲稱香港消防只派一輛消防車，並聲稱防暴警察在場。鄭曦琳指出，根據照片顯示手持盾牌的警察並非防暴警察，防暴警察是身穿深綠色制服。

鄭曦琳在貼文中標註八炯帳號，直指這是造謠行為，要求八炯更正並道歉，不要利用香港火災刷流量。貼文在網路發酵後引發各界關注。面對批評，八炯最初嘴硬回擊，要求香港人找出受訪說出這段話的災民先道歉，並表示「去找這些人說他們造謠」、「你們可以對他提告，他人就在香港」。

八炯硬氣不過幾天，在連日遭到聲討後，2日發布道歉影片，「向香港人致歉!對不起，查證不周」並表示未來面對不管是哪個國家、哪個地方的天災人禍，都會多方查證，不會單方面相信某些網友傳遞的資訊，這也是自己做為自媒體需要查證的義務。

